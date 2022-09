Sándor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine, objavila je Ina u srijedu.

“Unatoč tome što nije bio upleten ni u jednu od nezakonitih radnji koje su se nedavno pojavile oko Ine, g. Sándor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine. G. Fasimon je izjavio da je kao predsjednik tvrtke odgovoran i osjeća moralnu obvezu za sve aktivnosti tvrtke, bez obzira na iskazanu dužnu pažnju”, kaže se u obavijesti Ine objavljenoj na Zagrebačkoj burzi.

Dodaje se da će Fasimon nastaviti obnašati dužnost predsjednika Uprave Ine do imenovanja njegovog nasljednika “kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja društva”.

Šokiran postupcima Škugora

“Bio sam krajnje šokiran kada sam saznao za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika. Tijekom proteklih deset godina INA je prešla vrlo dug put; od ruba bankrota došli smo do financijske stabilnosti, a u procesu smo realizacije najveće industrijske investicije u povijesti zemlje izgradnjom postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije INA, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu. Samim time, ispravna stvar koju sada mogu učiniti jest ponuditi ostavku”, rekao je Sándor Fasimon, koji će nastaviti nastaviti obnašati dužnost predsjednika Uprave Ine do imenovanja njegovog nasljednika .

Podsjetimo, i na to da je premijer Andrej Plenković poručio je u nekoliko navrata kako cijela Uprava, zbog pljačke Ine teške milijardu kuna, mora snositi odgovornost - i mađarski i hrvatski članovi. Međutim, Jutarnji je u srijedu objavio kako se dosad oko smjene Uprave ništa službeno nije poduzelo, ali prema ovome što je sada objavljeno stvari stoje malo drugačije.

O ostavkama u Ini govorio je u utorak i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Izjavio je u da će na sastanku s predstavnicima MOL-a zatražiti smjenu cjelokupne uprave Ine, kao i promjenu modela korporativnog upravljanja.

Oglasio se i Filipović

"Nije normalno da četvrta razina odlučivanja u Ini može donositi odluke do 20 milijuna eura, koje onda rezultiraju ovakvim korporativnim skandalom. Tražit ću smjenu cjelokupne uprave, svih mađarskih i naših članova te promjenu modela korporativnog upravljanja", rekao je Filipović novinarima u Banskim dvorima.

Na pitanje novinara što ako MOL ne pristane na smjenu uprave Ine, Filipović je poručio da daljnji ovakav način upravljanja, da bi partneri dobro funkcionirali, nije više moguć.

Filipović je između ostalog podsjetio da je zatražio izvanrednu reviziju plinskog poslovanja Ine za 2020., 2021. i dio 2022. godine.