Doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, predstojnica Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje (JIL) KBC-a Split za Slobodnu Dalmaciju govorila je o stanju s koronavirusom.

"Mi u ovom trenutku na JIL-u, dio na Križinama, dio na Firulama skrbimo za ukupno 70 pacijenata. Od tog broja 42 pacijenta su na respiratoru, a njih 13 je nedavno skinuto s respiratora, ali i oni zahtijevaju gotovo jednaku brigu i njegu kao i oni na respiratoru. Svi oni koji su ekstubirani (skinuti s respiratora) moraju biti pod našim nadzorom, jer to ne znači da neće opet biti potrebe da ih intubiramo (priključimo na respirator). Osim ovih 55 na Križinama, imamo i na Firulama 15 pacijenata na JIL-u. Radi se o ogromnom opterećenju", kaže dr. Stojanović Stipić.

U bolnici o ovoj "gomili" JIL bolesnika skrbi 55 specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja, 20-ak specijalizanata, uz medicinske sestre i nemedicinsko osoblje. Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje broji 220 zaposlenika.

Baloni napuhani adrenalinom i stresom

"Mi smo vam kao baloni napuhani adrenalinom i stresom. Moramo izdržati, moramo što je više moguće ljudi spasiti iz "ralja" COVID-a i moramo pomoći svima kojima je to potrebno. To je naš posao. Svi smo mislili da će situacija u bolnici popustiti, pogotovo pojavom omikron soja. No, ne samo da nije popustila, nego je još gora. Kraja ovoj pandemiji očigledno nema. Koliko je situacija teška najbolje govori podatak da smo samo u nedjelju imali sedam prijema na JIL kada su COVID pacijenti u pitanju“, ističe dr. Stojanović Stipić.

Nijedan predstojnik JIL-a KBC-a Split nije bio u sličnoj situaciji u proteklih 25 godina. Jedino je u vrijeme Domovinskog rata na JIL-u bilo ovoliko posla, koji se ne može odgađati nego se mora obaviti "odmah i sad".

"Sustav funkcionira na entuzijazmu i požrtvovnosti kolega i medicinskih sestara. Ne može se liječenje najtežih bolesnika ostaviti za malo kasnije ili za sutra. Oni trebaju odmah našu pomoć. Teško je izdržati toliko prekovremenih sati. Većina nas ima svoje obitelji, prijatelje, na koje smo zaboravili u ove skoro dvije godine. Teško je raditi, ali moramo izdržati. Pa hladni pogon na Klinici za kirurgiju nikada u povijesti splitske bolnice nije toliko smanjen kao sada, i to zbog toga što nas nema dovoljno“, kaže doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić.

Otkrila je da trenutno na JIL-u imaju jednu rodilju koja je na respiratoru zbog COVID-a. "To je, mislim, peta rodilja koja je morala biti priključena na respirator zbog COVID-a. Imamo, nažalost, još uvijek i ljudi mlađe životne dobi. Zanima li vas što oni kažu kada ih pitamo zašto se nisu cijepili? Svi imaju sličan odgovor. Kažu da su se baš mislili cijepiti, ali su onda dobili povišenu temperaturu", dodala je.

Zaražen velik broj učenika

Inače, sve je više zaraženih učenika koronavirusom, a prema podacima koji su danas objavljeni, u Hrvatskoj je ukupno 12.053 učenika zaraženo koronavirusom, a i samoizolaciji ih je 8.295. Broj je različit jer zbog velikog broja samoizolacija djelatnici HZJZ-a ne stižu unijeti sve podatke o broju samoizolacija, rekli su iz Ministarstva.

Pozitivan je 1871 zaposleni u školama. U izolaciji ih je 213.