Nkon što je bivši premijer Ivo Sanader oslobođen optužbe za ratno profiterstvo u ''aferi Hypo'', njegova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je da je ta presuda važna jer pokazuje da se pravosudna saga, koja traje 12 godina, bliži kraju.

''To je zadnji postupak koji se vodi u Hrvatskoj. Smatramo da su argumenti ove nepravomoćne presude toliko jaki da neće biti oboreni u drugostupanjskoj odluci te smatramo da je to doista zadnja presuda ovdje", kazala je Sloković gostujući u RTL-u Danas.

'Zadovoljan je koliko može biti nakon 12 godina suđenja'

Sanader je, kaže ona, zadovoljan presudom koliko može biti nakon 12 godina suđenja. A objavljena je i odluka švicarskog suda u kojoj je odbijen zahtjev Hrvatske za revizijom u slučaju INA-MOL. Sloković je upitana kako će ta presuda utjecati na postupak Sanaderu u slučaju INA-Mol.

"Ta presuda švicarskog suda je itekako važna za ovaj predmet. U svakom slučaju, bit će dio aplikacije koja slijedi Europskom sudu za ljudska prava jer ćemo s njom dokazivati koliko je nepouzdana presuda jer nije prihvaćena niti od dvije arbitraže niti od saveznog švicarskog suda. Taj sud je ne smatra relevantnom i to upravo iz razloga što se temelji na iskazu svjedoka koji je ocijenjen vrlo nevjerodostojnim i to u svim arbitražama i u ovom postupku. Jedino naši sudovi u ova dva suđenja Sanaderu vjeruju da se radi o pouzdanom svjedoku na čijem iskazu se može temeljiti sudska odluka. Naš je argument da smo prihvaćanjem takvog iskaza došli u sferu vrlo nepoštenog suđenja. Ako ona nije uvjerljiva drugim pravosudnim tijelima, onda ne može biti uvjerljiva ni našem pravosuđu'', kazala je Sloković dodavši da to nnije jedina odluka suda koja donosi u pitanje presudu Sanaderu.

'Ne nadamo se puno dobrome od hrvatskih sudova'

Na pitanje može li se, pravno gledano, odluka švicarskog suda iskoristiti na hrvatskim sudovima, Sloković je kazala da će se to još vidjeti.

"Postoji li mogućnost obnove postupka? O tome još moramo razmisliti, nismo do toga došli", kazala je.

O tome kada bi Sanader mogao izaći iz Remetinca, Sloković kaže da je to pitanje za milijun dolara.

''Nemoguće je odgovoriti, mi smo još u fazi kad smatramo da je najviša moguća izrečena kazna 15 godina, s obzirom na to da nam je bilo odbijeno zajedničko suđenje za sva kaznena djela što smo tražili na početku postupka i što smo smatrali da bi bitno olakšalo poziciju Sanadera i skratilo postupak. Pokušat ćemo doći do toga da se zapravo radilo o produljenom kaznenom djelu, a što bi značilo smanjenje kazne na maksimum od 12 godina. Ne nadamo se puno dobrome od hrvatskih sudova", kazala je.

Žalba Europskom sudu za ljudska prava

Sanaderov odvjetnički tim čak je uputio pritužbu Europskom sudu za ljudska prava u slučaju Planinska tvrdeći da proces nije pravedan?

"O tome se još raspravlja. Sigurno je i da će na Europski sud stići i ostale odluke, i Fimi media i Ina-Mol. Nesporno je da se radilo o vrlo teškom, dugotrajnom i iscrpljujućem predmetu. Osim toga, on doista nije bio u mogućnosti niti je imao dovoljno sredstava sve ono što je mogao poduzeti da su postupci vođeni na drugi način i da mu nije bila blokirana sva imovina. Bio je onemogućen u provođenju nekih drugih radnji. Vještačenje njegove imovine smo proveli bez pomoćnog vještaka, što je vrlo teško napraviti. Imali smo puno ograda, zapreka i mislim da je sve to dovelo do krajnje nepoštenog suđenja Sanaderu što ćemo pokušati dokazati u Strasbourgu", kazala je na kraju gostovanja na RTL-u Jadranka Sloković.