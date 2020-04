SANADER ZBOG KORONE ŽELI IZAĆI IZ ZATVORA: Sud odbio njegov zahtjev: ‘Nije asmatičar ni plućni bolesnik’

Među zatvorenicima koji bi rado izašli na slobodu za vrijeme pandemije je i bivši premijer Ivo Sanader

Zbog koronavirusa posljednja dva mjeseca hrvatski sudovi pretrpani su zahtjevima zatvorenika da ih se pusti iz zatvora. Srećom, među zatvorenicima nije zabilježen niti jedan pozitivan slučaj. Među zatvorenicima koji bi rado izašli na slobodu za vrijeme pandemije je i bivši premijer Ivo Sanader.

Kako doznaje RTL, Sanader je velikogoričkom sudu uputio zahtjev za puštanjem za slobodu pa je dobio odbijenicu. Međutim, odluka suda u Velikoj Gorici nije još pravomoćna. RTL doznaje da sud smatra da Sanaderu zdravlje nije toliko narušeno jer nije asmatičar niti plućni bolesnik.

Na slobodu žele i drugi

Pandemija je potaknula i druge zatvorenike da se obrate velikogoričkom sudu jer on odlučuje o zatvorenicima iz Remetinca i Turopolja. Stiglo im je 13 zahtjeva, a na varaždinski sud stiglo je 15-ak zahtjeva za puštanjem iz Lepoglave. Osim toga, i sisački i pulski sud zatrpani su zahtjevima zatvora u Glini.

Zahtjev za puštanjem na slobodu još nije dobio odvjetnik Ivo Farčić koji brani mnoge zatvorenike. Među njegovim branjenicima našao se i bivši nogometni sudac Željko Širić. Kaže da tu postoji “mali problem” jer njemu inicijativu mora dati osuđenit. No, kako kaže, niti jedan od njih ga nije nazvao, a on njima ne može javiti i ne može ići u zatvor. Stvar je u tome što oni Farčića mogu nazvati, ne i on njih.

Scenarij u kojem se zatvorenike pušta iz zatvora nije izgledan

Mnoge zemlje pustile su zatvorenike zbog korone, no taj scenarij se najvjerojatnije neće i odviti u Lijepoj našoj. Resorni ministar Dražen Bošnjaković donio je preporuke da se prekid omogući gdje je moguće.

“Primjećujemo smanjenje u broju istražnih zatvorenika. Dakle sudovi ne produžuju istražni zatvor gdje je to sukladno zakonu moguće, tako da trenutno mi imamo negdje 370 zatvorenika u našem sustavu manje”, kazala je Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa.

Virus jedino može ući preko pravosudnih policajaca

Mjere određene za zatvore nalažu da osuđenicima u posjet ne smije nitko doći, što znači da je velika odgovornost na pravosudnim policajcima.

“Korona može ući jedino preko nas, jer ako je mi donesemo unutra, zarazit ćemo tri tisuće i nešto zatvorenika”, kazao je predsjednik Sindikata pravosudne policije Armin Tatarević, a na pitanje imaju li dovoljno opreme, odgovara da sada ima dovoljno opreme i da je raspored po kojem rade sada u najboljem redu. Osim maski, pravosudni policajci čak imaju i vizire.

“Maska koju ja nosim naše zatvorenice u Požegi šiju. Platnene maske su podijeljene svim službenicima, dijele se i zatvorenicima, tako da opreme doista ima i ona se kontinuirano nabavlja”, kaže Špero za RTL.

Premda zatvorenici zbog koronavirusa imaju smanjene kontakte s vanjskim svijetom, sada mogu više minuta telefonski razgovarati kao i razgovarati preko videopoziva.

