Sanader zaprijetio Kosor: Zaustavi istrage ili odlazi!

Bivši premijer Ivo Sanader prošlog je tjedna zatražio od Jadranke Kosor da odustane od antikorupcijske kampanje ili da podnese ostavku na mjesto predsjednice Vlade. Hoće li doći do izvanrednih unutarstranačkih izbora u HDZ-u na kojima će se Kosor obračunati sa svim sanaderovcima u stranci?

Kako doznaje Nacional, premijerka Jadranka Kosor je tijekom nedjelje odlučila da takvom zahtjevu neće udovoljiti te da neće uzmicati u borbi protiv korupcije, no to bi moglo dovesti i do još jednog raskola u HDZ-u, kakav nije viđen od podjele na frakcije Ive Sanadera i Ivića Pašalića.

Naime, po nekima je samo pitanje vremena kad će istrage u korupcijskim aferama, u koje su upleteni bliski Sanaderovi suradnici Damir Polančec, Branko Vukelić, Berislav Rončević i Božidar Kalmeta, dovesti i do samog Sanadera. Bivši premijer računa da bi HDZ, u slučaju nastavka antikorupcijske kampanje, mogao otkazati poslušnost Jadranki Kosor.

Da odnosi između nekad najbližih suradnika Kosor i Sanadera nisu dobri pokazalo se u četvrtak, 10. prosinca, na desetu godišnjicu smrti Franje Tuđmana. Iako je Kosor ‘zabranila’ Sanaderu da se pojavi na Mirogoju i kasnije na misi, on ne samo da se pojavio, nego je i u autobusu koji je prevozio stranačku delegaciju imao glavnu riječ, piše Nacional. Zahlađenje odnosa otkrio je i odgovor Jadranke Kosor na aktualni sukob Mesić-Sanader, u kojem ona uopće nije nastojala obraniti bivšeg šefa, rekavši kako se “ne bi štela mešati”.

Objašnjenje zašto je HDZ u Saboru ipak obranio ministra Božidara Kalmetu leži u tome što je Kosor pod velikim pritiskom unutar stranke. Naime, u HDZ-u sve više jačaju otpori zbog kriminalizacije njihovih kadrova i Kalmetin odlazak mogao je izazvati pobunu protiv premijerke.

Idući mogući scenarij jest raspisivanje izvanrednih unutarstranačkih izbora koji bi se održali nakon predsjedničkih izbora, a na kojima bi se Kosor obračunala sa sanaderovcima i učvrstila svoj položaj u stranci. Drugi, manje vjerojatni scenarij bio bi pokušaj stranačkog puča, piše Nacional, ali u tom bi slučaju došlo do raspada koalicijske vlade budući da nijedna od koalicijskih stranaka ne bi ponovo surađivala sa Sanaderom.

Uostalom, Vlada premijerke Kosor ima veću podršku međunarodne zajednice, što su pokazale i izjave američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton, koja je podržala njenu borbu protiv korupcije. A da se na Sanadera nije gledalo blagonaklono pokazuje i izjava jednog američkog diplomata, koji je za Nacional objasnio kako je većina inozemnih ulaganja propala jer je bivši premijer “odlučivao o svemu, od prodaje Ine do otvaranja igrališta za golf”.

