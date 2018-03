SANADER UOČI PONOVNOG SUĐENJA ZA SLUČAJ HYPO: ‘Iscrpljen sam. Sve ovo predugo traje, ali na kraju ću pobijediti’

U slučaju Hypo Sanader je ranije pravomoćno osuđen za ratno profiterstvo, jer je sredinom 90-ih kao zamjenik ministra vanjskih poslova primio proviziju od austrijske Hypo banke, no Ustavni sud je 2014. ukinuo presudu i zatražio novo suđenje

Na pripremnom ročištu bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Hypo u četvrtak nije određen datum početka novog suđenja, a nekada najmoćniji hrvatski političar suočen s nizom korupcijskih optužbi ponovio je kako je uvjeren da će na kraju “dokazati svoju nevinost”.

U slučaju Hypo Sanader je ranije pravomoćno osuđen za ratno profiterstvo, jer je sredinom 90-ih kao zamjenik ministra vanjskih poslova primio proviziju od austrijske Hypo banke koja je Hrvatskoj ratnih godina dala kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. No, pravomoćnu presudu je 2014. ukinuo Ustavni sud i zatražio novo suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu.

Sanader: Sve to predugo traje

U izjavi novinarima ispred suda Sanader je kazao kako njegovi postupci traju predugo, jer je kazneni progon počeo još koncem 2010.

“Činjenica je da su postupci razdvajani. Ako imate više kaznenih djela koja vam se stavljaju na teret a vode se pred jednim sudom… onda bi logično to trebalo spojiti u jedan postupak jer se radi o sličnim kaznenim djelima. U mom slučaju se radi suprotno, oni se razdvajaju. Ovdje smo imali slučaj da je na početku prije sedam godina ovaj slučaj Hypo bio spojen s Ina-Mol. Nakon što je Ustavni sud uknuo te odluke i vratio na Županijski sud, Državno odvjetništvo se žalilo i sada je postupak ponovno i ja se pitam čemu to. Ja sam iscrpljen, držim se i na kraju ću pobijediti, ali je činjenica da sve to predugo traje”, kazao je Sanader.

Ponovio je svoje ranije tvrdnje da su sve optužnice protiv njega konstruirane. “U svakom predmetu je po jedan čovjek koji tereti, a prethodno ga se strpa u Remetinec i ucjenjuje: ‘Ti znaš što trebaš reći protiv Sanadera i izlaziš van’… to je u svim slučajevima tako”, ustvrdio je Sanader.

“Na kraju će ispasti onako kako ja kažem od početka, da sam nevin”, dodao je bivši premijer koji nakon niza sudskih postupaka trenutno ima samo jednu nepravomoćnu presudu u slučaju Planinska, zbog primanja provizije nakon što je Ministarstvo regionalnog razvitka kupilo zgradu HDZ-ova zastupnika Stjepana Fiolića.

“Je li nastupila apsolutna zastara prije 2010.?”

Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je da su na ročištu “iznesene osnovne opaske Državnog odvjetništva u odnosu na ustavnu presudu s kojom je predmet vraćen na ovaj sud”, kao i da su “polemizirali” o postojanju kaznenog djela ratnog profiterstva.

“Razgovarali smo i je li nastupila apsolutna zastara prije nego što je donesena promjena Ustava o ratnom profiterstvu 2010. To je nešto o čemu će odluku morati donijeti cijelo vijeće, jer sudac pojedinac na pripremnom ročištu o tome sigurno neće odlučivati. Prema tome vidjet ćemo koji će biti stav suda”, dodala je Sloković.

Kazala je i da je obrana ponudila svoje dokaze, kao što je i tužiteljstvo navelo svoje, a i o dokazima će biti odlučeno nakndno.

Sporna zastara i obilježja ratnog profiterstva

Sloković je ustvrdila da će obrana svoje stavove ponoviti i u uvodnim govorima na početku novog suđenja pa će sud odlučiti radi li se o relativnoj zastari u odnosu na kazneno djelo ratnog profiterstva, kao i što su obilježja tog kaznenog djela, “koja prema mišljenju Ustavnog suda u prijašnjoj presudi nisu bila ispunjena, odnosno nisu bila razmatrana”.

Sanader je dodao i da u hrvatskoj sudskoj praksi “ne postoji, a o tome govori i odluka Ustavnog suda, točan opis kaznenog djela ratnog profiterstva”.

No, Sanader tvrdi da bez obzira na pravna pitanja o kojima računa vode njegovi odvjetnici on “nema veze” s uzimanjem provizije, odnosno ratnim profiterstvom.

“Tko je uzeo ja nemam pojma”

“Ja nemam veze s tim kaznenim djelom, nisam ga počinio, postoji čak u spisu i dokaz o kojem su govorili svjedoci, da su dva ministra vanjskih poslova tadašnji austrijski Alois Mock i naš Mate Granić dogovorili da Hypo banka dođe u Hrvatsku i da kredit. Tadašnji premijer Valentić je rekao da je kredit dobiven po dvostruko manjim uvjetima nego što su vladali na tržištu. Tržišni uvjeti su bili 18 posto kamate, a ministarstvo ga je dobilo po osam posto. Tko je tu kakvu proviziju uzeo… i iz čega je banka to mogla financirati veliko je pitanje. Tko je uzeo ja nemam pojma i da li je netko uzeo nemam pojma. Ja nisam i to je naprosto jedan konstruirani predmet koji je u mnogim aspektima sličan i ovim drugima. Ja tvrdim da sam nevin bez obzira na ove činjenice o zastarjevanju i nepostojanju opisa djela ratnog profiterstva”, zaključio je Sanader.

Uskokova tužiteljica Vanja Marušić, s druge strane, ustvrdila je da u slučaju Hypo zastare “sigurno nema”.

“Nakon pravomoćne sudske odluke o ovom predmetu gdje je i najviši sud u državi potvrdio optužnicu za ovaj predmet, odnosno donijetu presudu, danas je održano po treći put pripremno ročište nakon ukidne odluke. Mi smo iznijeli svoje dokazne prijedloge, o njima će vijeće odlučiti i nakon toga će biti zakazana rasprava”, kazala je tužiteljica.

