SANADER PROZBORIO O POLITIČKIM ZBIVANJIMA: ‘Velika koalicija HDZ-a i SDP-a je potrebna da završimo Drugi svjetski rat i poraće’

“Neoprostivi zločini su činjeni i pod zvijezdom petokrakom, i to za vrijeme rata kao i u vrijeme poratnog Titova komunističkog režima, i pod ZDS-om u vrijeme Pavelićeva ustaškog profašističkog režima. Zato antifašizam – da, komunizam – ne”, kaže bivši premijer dr. Ivo Sanader

Ovih dana bit će objavljena nova knjiga bivšeg premijera i bivšeg šefa SDP-a, kontroverznog dr. Ive Sanadera. Nakon prve knjige, objavljene lani, pod naslovom “Doba politike – detuđmanizacija”, Sanader se u novoj knjizi bavi velikom koalicijom, a to je ujedno i naziv knjige.

O ideji velike koalicije HDZ-a i SDP-a često je i intenzivno razmišljao, kako sam reče, u vrijeme dok je još bio premijer, a potzom i u vrijeme kada je ležao u istražnom zatvoru osumnjičen i optužen za nekoliko velikih korupcijskih afera. Osim o ‘velikoj koaliciji’ HDZ-a i SDP-a, Sanader u novoj knjizi piše mnogo i o Mostu i Živom zidu.

HDZ i SDP moraju politički završiti Drugi svjetski rat

U intervjuu za Globus objasnio je zašto veliku koaliciju smatra potrebnom.

“Velika je koalicija HDZ-a i SDP-a iz nacionalnih, političkih razloga potrebna – jučer. Zašto? Prvo, da završimo Drugi svjetski rat i poraće. U političkom smislu, ne u povijesnom ili kaznenopravnom – o tome neka vode računa povjesničari i pravosuđe. No, politički završiti Drugi svjetski rat i poraće mogu samo ove dvije velike stranke; one su na to pozvane i to je jedna od njihovih povijesnih zadaća”, kazao je za Globus.

“Za dom spremni više ne može biti stari hrvatski pozdrav”

Također, inzistira na političkoj potrebi da se jednom za svagda okončaju prijepori oko toga je li ‘Za dom spremni’ starohrvatski ili ustaški pozdrav te je li komunizam izjednačiv s antifašizmom.

“Neoprostivi zločini su činjeni i pod zvijezdom petokrakom, i to za vrijeme rata kao i u vrijeme poratnog Titova komunističkog režima, i pod ZDS-om u vrijeme Pavelićeva ustaškog profašističkog režima. Zato antifašizam – da, komunizam – ne. Zato ZDS ne može više biti stari hrvatski pozdrav jer je zločinima ustaškog režima zauvijek diskvalificiran, kao što je zločinima diskvalificirana petokraka. Zajedničkom Deklaracijom HDZ-a i SDP-a koju bi se u Hrvatskom saboru ponudilo i drugim političkim strankama na usvajanje, političkim bismo aktom završili te besplodne i besmislene rasprave i sukobe. A koalicija HDZ-a i SDP-a bi pokazala da smo politički zreo narod koji zna razmišljati višeslojno i koji zna postaviti prioritete”, kazao je u spomenutom intervjuu.

