Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader u srijedu je u ponovljenom suđenju nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen.

Presudu je objavila sutkinja zagrebačkog Županijskog suda Saša Lui, nakon što su prošloga tjedna tužiteljstvo i obrana iznijeli svoje završne govore, a Sanader još jednom ustvrdio da nije odgovoran za ratno profiterstvo, ističući da ostaje kod obrana koje je iznio u ranijim postupcima.

Za aferu Hypo Sanaderu se sudilo treći put. Ranije je dva puta bio osuđen, a presude su srušili Ustavni i Vrhovni sud. Uskokova tužiteljica Marija Vučko ustvrdila je u završnom govoru da je i u ponovljenom postupku dokazano da je Sanader počinio nedjela za koja ga terete.

'Nije zastara'

Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović istaknuo je, s druge strane, da se u ovom slučaju ne može govorit o ratom profiterstvu te da Uskok, unatoč zaključcima viših sudova, nije odstupio od početnog stava. "Da ne bi ostalo na tome da je iz razloga zastare oslobođen, mi i dalje tvrdimo da nije bilo dokaza za kazneno djelo. To je bila jedna konstrukcija tužiteljstva, to je bila umotvorina njihova. Logički apsurd je da on uzeo mito da bi Hypo banku uveo u tržište. Nema dokaza da je on uzeo novac. Zakon o ratnom profiterstvu je unio dosta dilema s obzirom da se raspravljalo o djelima koja su u zastari. Ovo je revolucionarno pravo što radi tužiteljstvo", dodao je Prodanović.

Odvjetnica Jadranka Sloković je izjavila da presuda nije sporna, niti je možete politizirati jer se temelji se na analizi profesora koji je autoritet. "Akademik, izdao je niz knjiga, udžbenika, radio je na ratnom profiterstvu i Zakonu o zastarijevanju, pokazujući standard njegove promjene", rekla je.

"Nesrazmjerna korist o kojoj je sud govorio ne može biti moralna šteta ugledu Republike Hrvatske. Možda će tužiteljstvo imati više sreće na Visokom kaznenom sudu, tamo imaju svog čovjeka, svog zagovaratelja", dodala je.