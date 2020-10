SANADER BRANI PLENKOVIĆA I NAPAO ŠKORU: ‘Očito bi trebalo promijeniti narod jer se nije glasovalo onako kako je on želio’

Politički tajnik HDZ- a Ante Sanader smatra da se Škoro našao prozvan na jučerašnje riječi premijera Plenkovića da je on taj koji radikalizira političku scenu što je, po Sanaderu, istina

Politički tajnik HDZ- a Ante Sanader u nedjelju je odbacio najnovije prozivke predsjednika Domovinskog pokreta Miroslav Škore na račun premijera Andreja Plenkovića te ocijenio da je riječ o frustraciji i da bi Škoro promijenio narod jer nije glasovao za njega nego za Plenkovića i HDZ.

“Očita je frustracija gubitkom izbora i manje od 100 dana nove Vlade praktično ne priznavanje rezultata izbora. Očito bi trebalo promijeniti narod, jer se nije glasovalo onako kako je želio Škoro i njegova ekipa i oni bi sad možda da se promijeni narod koji nije glasovao za njih jer je dao podršku HDZ-u”, rekao je Sanader u izjavi za novinare u Splitu

Škoro je ranije tijekom dana na Facebooku prozvao premijera Andreja Plenkovića za političko licemjerje i manipulatorstvo, istaknuvši kako je jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači ograđuju od HDZ-a.

I Sanader smatra da Škoro radikalizira političku scenu

“Relativiziranjem kaznenog djela napad na Vladu se vidjelo da se on (Škoro) pridružio svojim stranačkim kolegama u toj relativizaciji tog zločina. Relativiziranje tog zločina je, po nama, jedna radikalizacija političke scene, gdje se gospodin Škoro našao prozvan, i to je očito najveća frustracija. Ni 100 dana Vlade a ovakvo obrušavanje i na premijera i na Vladu ne može se tumačiti na drugačiji način”, ocijenio je Sanader.

Po Sanaderovom tumačenju video snimka je pokazala da je meta napada bio policajac i nemilosrdno pucanje u policajca na zemlji pokušaj ubojstva još dva hrvatska policajca, jer na mjestu događaj je bio i civil – donositelj pošte ali on, dodao je, Sanader nije bio interesantan napadaču.

“U svakoj demokratskoj državi to je pucanj na državu, policajac je nevin i ništa nije napravio da bi se na njega pucalo”, kazao je Sanader.

‘Vlast se ne boji vlastitog naroda’

Na upit kako komentira Škorinu izjavu kako je jedino što je Plenković napravio pojačani kordon oko zgrade Vlade te da se plaši vlastitog naroda, Sander je odgovorio kako nema kordona policije nego su to regularne mjere zaštite.

“Vlast se ne boji vlastitog naroda jer taj vlastiti narod je dao podršku premijeru Plenkoviću i ovoj Vladi pobjedom na izborima. Nikakvog kordona policije nema osim regularne zaštite štićenih osoba i Vlade. Vidjeli ste pucnjavu, kriminalističko istraživanje će pokazati je li napadač imao namjeru ući u zgradu Vladu i eventualno učiniti još veće nedjelo”, rekao je Sanader.

‘Je li to govor mržnje ako je netko napisao istinu? On nije demantirao da to nije istina’

Odgovarajući na upit u vezi sa Škorinim izjavama da su on i njegova obitelj u predizbornoj kampanji bili izvrgnuti napadima s govorom mržnje a nitko nije reagirao na to te da je Mladež HDZ bila instrumentalizirana da piše ružne poruke o Škori, Sanader je kazao kako nije upoznat što je Mladež HDZ- a pisala.

Tjednik Novosti je objavio, a on nije to demantirao, da je njegova supruga pisala za četničke novine iz Kanade. On bi trebao reći je li to istina ili nije istina,” rekao je Škoro dodavši kako se Škoro nije izjasnio još o nekim optužbama drugih ljudi.

“Je li to govor mržnje ako je netko napisao istinu? On nije demantirao da to nije istina – ja nisam vidio demantija”, dometnuo je Sanader.

Na upit kako komentira prepucavanje između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, Sanader je kazao kako to nije prepucavanje jer “predsjednik Milanović je od početka afere Janaf vrlo nervozan i napada sve oko sebe”.

“U tom kontekstu je ima napad i na premijera i ovaj mu je samo odgovorio – ništa drugo, kao što su mu svi odgovorili koje je on napao u ovom periodu kad je vrlo čudno njegovo ponašanje. Što ga žulja – ne znam, vrijeme će pokazati, ali on je premijera napao a ovaj mu je samo odgovorio”, zaključio je Sanader.