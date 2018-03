SAMOUVJERENI PETROV: ‘Mogu biti samo bolji premijer od Milanovića i Karamarka’

Čelnik Mosta Božo Petrov gostovao je večeras u emisiji RTL Danas gdje je komentirao predstojeće prijevremene parlamentarne izbore.

Na pitanje ima li definirane liste i je li na njima Tihomir Orešković, Petrov je kazao da će Most imati definirane liste, te da Orešković još nije donio odluku hoće li se uopće baviti politikom.

Petrov nije htio govoriti o imenima kandidata za premijera, te kaže da prvo čekaju odluku Oreškovića, a da će nakon toga razgovarati o drugim kandidatima.

Na pitanje želi li biti premijer, Petrov je kazao da se odgovornost treba preuzeti i da za njih to nikad neće biti problem.



“Ali će Most kao politička platforma iznjedriti najbolje i najsposobnije. Ako bude potrebe, može se toga prihvatiti. Ali o imenima možemo pričati na samom kraju”, rekao je.

O postizbornim koalicijama

Na konkretno pitanje može li se on prihvatiti te funkcije, Petrov je potvrdio. “Ako ćemo gledati koga imam za usporedbu, prije Karamarka, danas Milanovića, onda mogu samo reći da mogu biti samo bolji”, zaključio je čelnik Mosta. Na pitanje tko mu više odgovara za postizbornu koaliciju, Zoran Milanović ili Andrej Plenković, Petrov je odgovorio: “Ne bih govorio o predizbornim koalicija jer se nadam da su građani vidjeli što su jedna i druga stranka napravile. S takvim ljudima trenutno nema smisla razgovarati, dok oni sami ne pročistiti svoje redove.”

O čistkama u strankama

Kako HDZ sad čisti svoje redove, Petrov je upitan misli li da i SDP treba maknuti Milanovića iz svojih redova. “Nije stvar samo u jednom čovjeku. Ja sam to uvijek ponavljao. Stvar je izvršnom dijelu predsjedništva obje stranke, stvar je u saborskim zastupnicima. Pokazalo se da SDP i HDZ bolje surađuju u Saboru nego što je HDZ s nama surađivao u Vladi. Ono što oni trenutno rade se za mene ne zove Narodna koalicija, to je trgovačka koalicija. Šampioni discipline su se sada pokazalo. Gospoda Milanović, Beljak i Gabrić, ako ih uopće mogu nazvati gospodom, govore o stotinama fotelja koje se dijele. Pozvao bih ih da sami izađu i pokažu koliko su jaki politički igrači. Što se Mosta tiče i na tome da radimo na preslagivanju, Most ne radi na preslagivanju. Nama su državne institucije iznad svega, a birače nikad nećemo prevariti”, rekao je za RTL.

O odlasku kod javnog bilježnika

Kako idu novi izbori, postavlja se pitanje hoće li članovi Mosta opet ići k javnom bilježniku, a Petrov je na to rekao: “Most time nije prekršio nikakav dogovor. Mi smo govorili da se treba ispoštivati program i da neće biti samostalnog odlučivanja. Oni koji su samostalno odlučivali, ti su na kraju bili isključeni. Ovaj put neće biti javnog bilježnika, ali bit će jasan program i tražit ćemo jamstva da se poštuje.”