Mještani Vrbovca Samoborskog muku muče s najezdom muka i štakora, a sve zbog ekobombe koja im se nalazi u susjedstvu. Vlasnik tvrdi da je sve po Zakonu, a država izlazi na teren i lijepi kazne. Iz Državnog inspektorata za Dnevnik Nove TV potvrdili su da idu u četvrti nadzor.

Samoborcima jutarnju kavu remete leteći gosti. ''To su muhe koje se ne miču. Ona sjedne na vas, otepate se. Jedan dan mi je došao jedan invalid tu, ja sam mu s novinama maknula muhe. Kupila sam te podloške. Zapravo, meni su sada to poklopci jer unutra ulaze kao padobrani u kavu'', objasnila je situaciju s kojom se bore Đurđica Lastovčić, vlasnica lokala u Vrbovcu Samoborskom.

Mještani se protiv muha bore samoljepljivim trakama, a na njima je tolika količina muha da ih je nemoguće prebrojati. "Sada zamislite uz takvu traku jesti za stolom, popiti kavu. Fuj'', rekla je Ivana Lastovčić.

No, osim muha, gađenje izazivaju i glodavci. ''Fuj su i štakori, nažalost. Meni je samo žao kad sam ih vidjela da ih nisam snimila. To nisu mišići, to su štakori-mačke'', govori Ivana.

Za sve krive otpad iz tvrtke

Mještani za sve krive ekobombu koja im se, praktički, nalazi u dvorištu. Otpad se nalazi svega 20-ak metara od dječjeg igrališta i obiteljskih kuća.

Iz Državnog inspektorata su potvrdili da su ondje provedena tri inspekcijska nadzora i da su utvrđene nepravilnosti zbog kojih je vlasnik tvrtke dobio kaznu od 100 tisuća kuna zbog nepropisanog i prekomjernog skladištenja otpada.

Dodali su i da su zatekli više od 2 tisuće tona otpada, što znatno premašuje dopuštenu količinu.

Vlasnik tvrtke gdje se otpad nalazi govori kako radi po Zakonu. ''Mi smo dobili dozvolu prema Zakonu i kao takvu dan danas poslujemo isključivo prema Zakonu, isključivo prema elaboratu. Ukoliko postoje kakve nepravilnosti onda postoje valjda i nekakva rješenja. Mi ta rješenja imamo. Inspektorat je čak bio u više navrata, hvala Bogu imamo već i nekakav odnos s njima'', rekao je vlasnik tvrtke Royal Media d.o.o. Krešimir Jurčec.

'Kostur iz ormara'

Nova gradonačelnica Samobora Petra Škrobot govori kako je s tvrtkom ugovor potpisala bivša vlast te ističe da je to kostur iz ormara koji ju je dočekao.

''Bivša vlast se nije žalila na drugu dozvolu koju je izdala županija tom poduzeću. Ovim putem pozivam sve nadležne institucije da se uključe i da zajedno riješimo taj problem'', poručila je Škrobot.

Iz udruge Ekologija grada upozorili su da je takvih problema sve više. ''Ovdje kuća nema u blizini, ali je jako puno takvih odlagališta za koja nitko ne zna. Da u 2021. godini se ovako gospodarim otpadom u zemlji koja se diči svojim prirodnim ljepotama mislim da stvarno nema smisla'', rekao je Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada.

''Je li meni to normalno? Je li vama to normalno? Pa nije ni meni i upravo zbog toga treba reagirati i one koji su to učinili kazniti'', izjavio je.

Sve se to događa na vodozaštitnom području, stoga se postavlja pitanje zbog čega inspekcija samo lijepi kazne, umjesto da ekobombu stave pod ključ.