SAMO U HRVATSKOJ: Načelnik htio pomoći mještanima platiti račun kako bi izbjegli ovrhu. Rezultat? Kažnjeni i on i općina

Dio stanovnika nije mogao to platiti pa ih je općina pokušala spasiti. No, uzalud jer će sada svi morati platiti – i oni kada im sjedne ovrha i načelnik skupa s općinom

Kaže se “pomozi sirotu na svoju sramotu”, a u neobičnom slučaju u općini Sračinec kraj Varaždina moglo bi se reći “pomozi sirotu pa budi kažnjen”. Naime, dio mještana Sračinca dobio je ovrhu zbog neplaćenih računa pa su općina i njezin načelnik Božidar Novoselec kažnjeni vrtoglavim novčanim kaznama. Kako javlja RTL, ukupna kazna koji je odredio Visoki prekršajni sud iznosi 240.000 kuna, a malo je reći da je cijelo mjesto u čudu zbog toga.

Što se dogodilo? Stanovnici nisu imali problema dok uz račun u komunalnoj naknadi nije počeo stizati i račun za uređenje voda koji je puno veći. Dio stanovnika nije mogao to platiti pa ih je općina pokušala spasiti. No, uzalud jer će sada svi morati platiti – i oni kada im sjedne ovrha i načelnik skupa s općinom. Načelnik Novoselec će kao odgovorna osoba morati platiti 40.000 kuna dok će općina morati platiti 200.000 kuna.

Načelnik: ‘Osjećam se jadno’

“Osjećam se jadno jer znam kolko smo se trudili da svakom žitelju izađemo u susret i kako da naplatimo ta potraživanja Nije bilo ništa tempirano da bi nekome uskratili da bi drugima pogodovali, a to je ustvrdio i sud”, kazao je za RTL načelnik Sračinca Božidar Novoselec.

Mještanin Sračinca Božidar komentirao je da “ne ispadne svako dobro baš najbolje”. On pretpostavlja da je načelnik htio građanima napraviti uslugu, no da je ispalo tako kako je ispalo. Mještanin Ivan zaključio je da se u “Zagrebu to sigurno ne bi dogodilo” i da “lupaju po selima i sirotinji”. Ne bi se stanovnici ove varaždinske općine našli u gabuli skupa s načelnikom da ih nije prijavio jedan sumještanin. Ovrhe su se u Sračincu provodile samo što je problem u tome koji račune ne žele plaćati iz inata.

“Olakšavajuća nam je okolnost da ako u roku od 15 dana podmirimo dvije trećine, to je znači nekih 27 tisuća kuna za mene i 133 tisuće kuna za općinu. Nažalost, sada stoji pred nama razdoblje gdje ćemo morati vršiti ovrhe svima”, dodaje načelnik.

Budući da im se ne može pomoći, mještani Sračinca morat će i dalje plaćati visoke račune jer čini se da socijalne osvjetljivosti na kakvu su naviknuli više nema.