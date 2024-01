NAJSTARIJI ZANAT / Samo Hrvati i Rumunji u EU-u kažnjavaju prostitutke: Je li vrijeme da prostitucija bude posao kao i svaki drugi?

Kao prekršaj se u Hrvatskoj kažnjava s 20 do 100 eura ili do 30 dana zatvora. Ako je riječ o prostituciji pod prisilom, onda je to kazneno djelo, a ne prekršaj