SAMO DAN NAKON NESREĆE MINISTRICA ŽALAC BILA NA SLAVLJU U JAKŠIĆU: Bila je krsna kuma jednom dječaku

Samo dan nakon prometne nesreće u kojoj je automobilom naletjela na desetogodišnju djevojčicu ministrica Gabrijela Žalac pojavila se na euharistijskom slavlju u župnoj crkvi sv. Barbare u Jakšiću gdje je kršteno dvoje djece.

Objavila je to na svojoj internetskoj stranici Požeška biskupija navodeći kako je požeški biskup Antun Škvorčević na slavlju pozdravio i kumove djece ” posebno gospođu Gabrijelu Žalac, ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a”.

Iako je bila na krštenju mališana odnosno očito uredno obavljala obiteljske i prijateljske obveze, ministrica Žalac tijekom vikenda o nesreći se oglasila samo na Facebooku i nije željela stati pred novinare.

Izjava ministrice

To je učinila tek danas kada je svoj neizlazak u javnost pravdala šokom koji je pretrpjela u to vrijeme. Žalac je danas kazala kako joj je prije svega stalo da djevojčica koju je ozljedila bude dobro i da se dobro oporavi. Ne bježi od odgovornosti kad je u pitanju vozačka, pa tako iako tvrdi da nije znala da je istekla, naglašava da je to ne opravdava za neproduživanje dokumenta i prekršaj.

Kad je riječ o političkoj odgovornosti, istaknula je kako je premijeru ponudila ostavku, ali i da je spremna nastaviti raditi kad stres prođe. Premijer Plenković ostavku nije prihvatio.