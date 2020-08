SAMO ĆE PETINA SDP-OVIH ČLANOVA IMATI PRAVO GLASA NA UNUTARSTRANAČKIM IZBORIMA: Naime, preduvjet za glasanje je plaćena članarina

Nije nitko posebno ljut. Činjenica je da smo donijeli Statut koji je dobilo jednoglasnu podršku na Konvenciji, a po njemu se ljudi koji nemaju podmirenu članarinu ne mogu kandidirati za stranačke dužnosti

Na izborima u rujnu kada će SDP birati kompletno novo stranačko vodstvo samo će petina članova stranke imati pravo glasa i odlučivati o ljudima koji će u idućem mandatu najveću oporbenu stranku osoviti na noge, ili je prepustiti konačnom potonuću, piše u utorak Jutarnji list.

Od 32.000 članova SDP-a samo njih oko 6000 ima plaćene članarine što je preduvjet participacije na unutarstranačkim izborima koji će se održati 26. rujna i po principu jedan član, jedan glas izabrati novi predsjednik SDP-a, kompletno Predsjedništvo i Glavni odbor.

“Obični” SDP-ovci zbog toga sve više negoduju i vodstvu šalju poruke da se ugledaju na HDZ koji je na svojim unutarstranačkim izborima svima omogućio sudjelovanje, neovisno o (ne)plaćenoj članarini.

Rok za podmirenje obveza je 17.8.

“Nije nitko posebno ljut. Činjenica je da smo donijeli Statut koji je dobilo jednoglasnu podršku na Konvenciji, a po njemu se ljudi koji nemaju podmirenu članarinu ne mogu kandidirati za stranačke dužnosti, a oni koji imaju neplaćenu članarinu unatrag šest mjeseci ne mogu glasati”, kaže glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas.

“To je, na žalost, tako. Glasati mogu oni koji imaju plaćenu članarinu. Doista je oko 6000 ljudi s plaćenom članarinom unatrag šest mjeseci i zato smo donijeli odluku da se do 17. 8. može podmiriti članarina. Baza članstva se zaključila na zadnjem Glavnom odboru, a do 17. kolovoza će se podvući crta pod to tko može glasati na izborima” kaže v.d. predsjednik SDP-a Zlatko Komadina, donosi Jutarnji list.