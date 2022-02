Tri godine nakon uhićenja čelnih ljudi Uljanika, zbog sumnje u financijske prevare, muljaže i gospodarski kriminal, danas je sud potvrdio optužnicu. Optuženi su bivši član uprave Marinko Brgić i još 11 bivših čelnika, a trinaestooptužena je tvrtka Uljanik plovidba iz Pule. Terete se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i da su nanijeli Uljaniku štetu od 900 milijuna kuna, javlja RTL.

Samir Hadžić, direktor Uljanik brodogradnje i jednan od predstavnika radnika, otkrio je za RTL što očekuje od suđenja.

"Pa očekujem da za jedno 13 godina kada suđenje završi, ti ljudi će biti oslobođeni od svega toga i to ne iz razloga nekakvih dokaza ili ne dokaza, nego vjerojatno će za 13 godina i oni sami zaboraviti zašto im se sudi, kao i svi ostali i više nikom to neće biti zanimljivo, neki će od starosti biti dementni, tko zna kako će to završiti. Sve u svemu to suđenje meni osobno ne znači ništa.

Ono što bi mi značilo je da država RH nastavi podupirati brodogradnju i da uspijemo popraviti u idućih 10 godina jer će nam toliko trebati štetu načinjenu brodogradnji od strane nekih od tih optuženika i nadam se da će se ovakve situacije u bilo kojoj drugoj firmi sprječavati. Nakon što se dese svi znaju što je trebalo napraviti, a kada treba reagirati rijetki reagiraju, pa imamo suđenja od 10 godina koja ne služe nikom. To je po meni veliki karneval", kazao je Samir Hadžić, direktor Uljanik brodogradnje.