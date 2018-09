SAM SEBE PROZVAO UHLJEBOM, A MZOS GA I DALJE SILOM DRŽI NA POSLU IAKO NIŠTA NE RADI: Sad bi im moglo prisjesti, otkrio je veliku muljažu?

Viši stručni savjetnik, koji sam sebe naziva uhljebom, radi u Ministarstvu već godinu dana, dobiva plaću i ne mora baš ništa raditi

Zamislite da ste zaposleni posljednjih godinu dana, plaća vam redovno sjeda na račun, a ne morate baš ništa raditi. Sviđa vam se ideja? Upravo to se dogodilo jednom zaposleniku Ministarstva znanosti i obrazovanja, Duji Bonacci, višem stručnom savjetniku u Ministarstvu, izvještava RTL. I dok bi neki drugi šutjeli, ispijali jutarnje kave u miru i uživali u plaćenim slobodnim danima, Duje je otvoreno progovorio o cijeloj situaciji.

Ništa ne radi već godinu dana

Već godinu dana Duje, koji sam sebe naziva uhljebom, ne radi ništa, iako je 10 godina zaposlen u Ministarstvu obrazovanja. Njemu se takva situacija nimalo ne sviđa, pa je tražio sporazumni otkaz, ali mu ga Ministarstvo ne želi dati jer su od DORH-a zatražili da istraži njegov slučaj.

“Poslovi koje sam radio su mi oduzeti, novi mi nisu dani, ja sam praktički besposlen u Ministarstvu znanosti, pa sam si dao truda da se malo poigram s brojkama”, rekao je za RTL Bonacci.

Duje je, inače, prvi put postao poznat široj javnosti kada je 2011. izašao njegov Priručnik za vođenje Ministarstva gdje je novinare nazvao lešinarima te kada je prošle godine u lipnju na svom Facebook profilu prozvao Janicu Kostelić da je “polupismena i beskorisna državna tajnica”, zbog čega se morao ispričati.

U slobodno vrijeme razotkriva afere vlastitog poslodavca

S obzirom na to da ima dosta slobodnog vremena otkako ne mora raditi, Bonacci je usmjerio pozornost na istraživanje navodnih afera Ministarstva u kojem radi. Na svoju ruku je došao do spoznaje da je, navodno, iz Studentskog centra nestalo 130 milijuna kuna. Naime, SC je dobio od Ministarstva 159 milijuna kuna za sanaciju, a prema Bonaccijevim riječima, od tog prilično lijepog iznosa, 130 milijuna je otišlo na nešto drugo i u nečiji džep.

Prokazao poslodavca koji ga plaća

Bonacci, dakle, sam sebe naziva uhljebom koji za vrijeme radnog vremena prokazuje svojeg poslodavca koji mu za to uredno plaća. Za sve to tvrdi da je znala i ministrica Blaženka Divjak, a do situacije je došlo jer je SC dio duga pogrešno prikazao, a jedan dio je bio prebijen i otpisan. Zbog toga traži njezinu ostavku.

Bivši voditelji SC-a peru ruke

Ministarstvo je na upit RTL-ovih novinara odgovorilo da su zatražili nadzor proračuna od Ministarstva financija te da su zaustavili dotok novca za sanaciju. S druge strane, aktualni sanacijski upravitelj SC-a tvrdi da je riješio dugovanja i da otkako je on na čelu pazi kako se radi, tj. da novac nije utrošen ni na što drugo osim na troškove sanacije. Bivši voditelji SC-a također peru ruke od odgovornosti tvrdeći da su optužbe deplasirane i “rezultat internih ratova u Ministarstvu obrazovanja”.