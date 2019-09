ŠALJIV PROGRAM NA SJEDNICI PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A: ‘Vidim da uredništvo bez afričke šljive ne funkcionira’

Na sjednici se član Programskog vijeća HRT-a Ivo Lučić osvrnuo na neke propagandne uratke koje smatra nedostojnima javne televizije, poput reklame za ‘afričku šljivu’

Na sjednicama Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije uvijek je burno i zanimljivo. Jučer su se članovi tog vijeća sastali prvi puta nakon devet mjeseci, a najprije su se, kako javlja Novi list, bavili sami sobom.

Naime, član Vijeća Zorislav Lukić zatražio je da se napokon izabere predsjednik Vijeća, nakon čega je uslijedila žustra rasprava budući da je to tijelo i dalje krnje – broji osam članova, a treba ih biti jedanaest. Čeka se, naime, da Hrvatski sabor imenuje još dva člana te da zaposlenici HRT-a izaberu svoga predstavnika.

‘Počeli smo katastrofalno, opet se bavimo sobom’

“Počeli smo katastrofalno. Opet se bavimo sobom. Predsjednika bi imali odavno da su dva člana Vijeća u devet mjeseci jednom došli na sjednicu”, ustvrdio je član Vijeća Dean Šoša.

Ipak, prihvaćen je Lukićev prijedlog da se bira predsjednik pa je on predložio Zdravka Kedžu koji je kandidaturu prihvatio. Dopredsjednik Vijeća Nenad Baketa potom je predložio Vlahu Bogišića, ali ovaj je to odbio rekavši da teško može biti predsjednik vijećnicima koji smatraju da ne moraju doći na sjednicu te da se to kosi s njegovim shvaćanjem dužnosti člana vijeća. Potom je Bogišić predložio za predsjednika Ivu Lučića, a ovaj je predložio Kedžu apelirajući da se nadiđu podjele.

Na Lukićevo traženje glasanje je bilo tajno, a Kedžo je dobio pet glasova za i tri protiv te mu je nedostajao jedan glas da postane predsjednikom, piše Novi list.

“Većina od sedam sada je pala na tri. Na svakoj točki završit će ovako. Pitam se čemu to i ima li smisla, ili je bolje to raskrinkati napuštanjem sjednice”, kazao je na to Lukić.

‘Ne zna se ni tko je većina u Saboru, a kamoli na HRT-u’

Lučić mu je na to rekao da “nije fer napustiti igru jer ti ne odgovara sastav”, a Bogišić se zapitao kome uopće pada na pamet tumačiti kako je on glasovao.

“Nikome nije jasno ni tko je danas većina u parlamentu, a kamo li na HRT-u. Nitko ne zna kako sam glasao – žestok je bio Bogišić.

Na koncu su članovi Programskog vijeća zaključili da je izbor predsjednika bolje ostaviti za neki drugi put. Potom su na znanje primili izvješća HRT-a za 2018. godinu i rasprqavljali o samom programu. I tu se moglo čuti štošta zanimljivo. Primjerice, prigovori o tome kako se vrednuju teme i vijesti i na koji se način slažu u informativnom programu, ali i prigovori na kvalitetu jezika kojim se govori na HRT-u.

“Može li se od HRT-a očekivati nešto bolje ako živimo živote koji su gori od života HRT-a”, retorički se zapitao Bogišić.

Je li sporno gostovanje Dejana Kovača u ‘Nedjeljom u 2’

Ivo Lučić osvrnuo se na neke propagandne uratke koji su, smatra, nedostojni javne televizije. Kao primjer je naveo reklamu za ‘afričku šljivu’ koju je već i ranije kritizirao.

“Vidim da uredništvo bez afričke šljive ne funkcionira, pa odustajem od toga”, rezignirano je zaključio Lučić.

Novi list piše da se govorilo i o prošlonedjeljnom gostovanju aspiranta na predsjedničku funkciju Dejana Kovača kod Aleksandra Stankovića u emisiji ‘Nedjeljom u 2’. Zdravka Kedžu zanimalo je hoće li Stankoviću u goste doći i drugi kandidati ili je odabir na autoru. Na to je ravnateljica Informativnog medijskog servisa Katarina Periša Čakarun kazala kako je poziv upućen svima, a neki su već i prihvatili.

Ravnatelj Programa HRT-a Renato Kunić na to je rekao da službena predsjednička kampanja nije ni počela, pa HRT i kad ugosti nekog kandidata ne krši pravila.

