Optužnice koje je Srbija podigla protic četvorice hrvatskih pilota još uvijek su kamen spoticanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković zajedno s potpredsjednikom Vlade, Tomom Medvedom, poručio je kako će odbaciti optužnice u slučaju da dođu.

Ipak, ima onih koji se s tim baš i ne slažu. Jedan od njih je Milorad Pupovac, koji je jučer na N1 televiziji izjavio kako je to važna tema na kojoj se Hrvatska ne treba junačiti te kako je već 2009. BiH od Hrvatske zatražila da joj dostavi podatke kako bi mogla voditi postupak u tom slučaju. Tvrdi i kako ti podaci nikad nisu dostavljeni BiH.

"I RH i međunarodna zajednica i BiH i haški sud i Republika Srbija, svi su znali za taj slučaj. Sve do sada, osim zahtjeva BiH prema RH, nije bilo nikakvog postupanja. To je nesumnjivo težak ratni zločin prema civilnom stanovništvu počinjen na teritoriju susjedne zemlje i ne može se od te odgovornosti bježati niti to pretvarati u političke polemike", rekao je Pupovac na N1.

Kosor: 'Bilo bi dobro da tu priču otvorimo i zatvorimo'

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu te je također komentirala najavljenu optužnicu iz Srbije.

Istaknula je kako Vlada, kao i politika ne mogu odbaciti optužnice, nego mogu imati stajalište o njihovoj opravdanosti ili neopravdanosti.

"Ja sam na strani tog stajališta da potezanje tih optužnica jest par excellence političko pitanje i bilo bi dobro da tu priču otvorimo i zatvorimo", kratko i jasno je objasnila Kosor.

Salapić odgovorio Pupovcu

Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Josip Salapić komentirao je Pupovčeve izjave u svom gostovanju na N1.

Istaknuo je kako Hrvatskoj nitko nije gledao kroz prste kad je ulazila u EU te da je Hrvatska jedna od članica koja je najduže pregovarala i da je u EU ušla tek nakon što je zatvorila poglavlje koje se odnosilo na pravosuđe.

"Ne znam otkud ti podaci, Ministarstvo te podatke nema, a dužnosnici ne znaju što je BiH te 2009. navodno tražila. Odgovorno tvrdim da nemamo ništa o tome i da je itko od nas tražio nešto. Niti su to bili hrvatski piloti niti je izvođena neka akcija na teritoriju BiH. Nitko nije kontaktirao nikakvim službenim putem za ovaj slučaj. Mi znamo samo za izjave dužnosnika u Srbiji koji se razmahali. Mi smo bili žrtva, a ne agresor. Da netko poštuje pravo, onda bi se postupilo po međunarodnoj zamolnici", rekao je Salapić dodajući da je ovo "kao vreća za boks, kad se netko obračunava sa suvremenom državom".

"Ako nekog optužujete, logično je da državljanin te zemlje bude ispitan. Ovdje nitko nije ispitan i ne znamo na koji način je Srbija provodila istražne radnje u susjednoj BiH. Mi ne prihvaćamo taj srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji. … Mi sve što znamo su medijski napisi iz Srbije. Nama nitko ništa nije poslao. Mi ne možemo pustiti da se netko obračunava s našim državljanima da bi pokazivao mišiće prema RH. Pupovac vodi svoju politiku i ima svoj stav prema onome što se događalo tih godina. Sve naše oslobodilačke akcije su bile legitimne i to je za nas sveto pismo. … Mi bez dokaza prema nikome postupati nećemo", oštro je zaključio.