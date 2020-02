‘SALAMA’ UNIŠTILA KOALICIJU: Bandićevci optužuju Plenkovića da je krenuo taktikom ‘najboljeg Staljinovog učenika’. Ima li povratka?

Pojam ‘salama taktike’ skovao je poslijeratni mađarski komunistički diktator Mátyás Rákosi koji je pod time podrazumijevao način rješavanja političkih protivnika – jednog po jednog, šnitu po šnitu…

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i njegova istoimena stranka u žestokom su, stvarnom ili fingiranom, okršaju s HDZ-om na gradskoj razini otkako u utorak zagrebački HDZ nije podržao Generalni urbanistički plan, Bandićev stani-pani dokument. Novonastali sukob prijeti prelijevanjem iz zagrebačke Gradske skupštine u Hrvatski sabor, odnosno na nacionalnu razinu na kojoj HDZ i Bandićev Klub zastupnika koaliraju održavajući parlamentarnu većinu i Vladu Andreja Plenkovića na vlasti.

HDZ-ovo odbijanje GUP-a nesumnjivo je izazvalo potres u zagrebačkoj gradskoj vlasti, iako je jedna od dvije zamjenice gradonačelnika Bandića, Olivera Majić, jučer kazala da “nisu razočarani jer su donijeli iznimno kvalitetan dokument”. Majić se pritom osvrnula na odnose Bandićeve stranke i HDZ-a pri čemu je upotrijebila jedan u ovdašnjem političkom rječniku slabo spominjani izraz – salama pregovori, odnosno salama taktika.

Izraz skovao ‘najbolji Staljinov učenik’

“Odnosi unutar koalicije su višeslojni, radi se o svakodnevnim pregovorima. Ima jedna taktika koja se zove ‘pregovori salama’. Čini mi se da smo razgovarajući o GUP-u i koaliciji i opoziciji, koristili upravo tu taktiku salame režući taj strateški dokument na kriške. U konačnici, amandmanima su izgubili iz vida cilj, ono što gradonačelnik uvijek naglašava – interese naših sugrađana. GUP se zato donosi. Izgubili smo u odnosu na ono što je bio cilj”, kazala je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.

O čemu je riječ?

“Pregovori salama” ili “salama taktika” izraz je koji ima zanimljivu etimologiju. Pojam je skovao poslijeratni mađarski komunistički diktator Mátyás Rákosi. On je bio generalni sekretar Komunističke partije Mađarske pa time i vladar Mađarske od 1945. do 1956. godine kada je ondje izbila revolucija (ubrzo krvavo ugušena) pod vodstvom Imre Nagyja. Za Rákosija se govorilo da je “najbolji Staljinov učenik”, a on je pod pojmom “taktike salame” (szalámitaktika) podrazumijevao način rješavanja političkih protivnika – jednog po jednog, odnosno šnitu po šnitu. Može se reći kako su ondašnje partijske čistke u Mađarskoj, po uzoru na one staljinističke, zapravo bile sažete u tom pojmu.

‘Rezanje’ političkih protivnika na šnite

Majić je u aktualnom kontekstu (ne)donošenja zagrebačkog GUP-a upotrijebila pojam “salama taktike” aludirajući na Plenkovićev odnos prema partnerima iz stranke Milana Bandića. Plenković je Majićevoj ubrzo odgovorio u svome stilu rekavši: “Znam dobro što je salama taktika u političkoj teoriji, ali nisam čuo njezinu izjavu.”

U ekonomsko-političkoj terminologiji pod “salama taktikom” danas se obično misli na pregovore u kojima jedna strana pobjeđuje drugu, pri čemu onaj koji je u boljoj poziciji može “šnitu po šinitu” eliminirati prijedloge druge strane. U političkom smislu taj se pojam smatra istoznačnim onoj općepoznatoj krilatici “Zavadi pa vladaj”. Na Wikipediji se nudi tumačenje kako to “uključuje stvaranje nekoliko frakcija unutar suprotstavljene političke stranke, a zatim rasturanje te stranke iznutra” pri čemu su dotad protivničke “narezane” strane pridobivene za sebe.

U Bandićevoj stranci dakle smatraju kako se Plenkovićev HDZ odbijajući amandman po amandman poslužio salama taktikom. No, izjava se može shvatiti i u kontekstu Bandićevih zastupnika, ne samo u Zagrebačkoj skupštini, nego i u Saboru. Bandić nominalno kontrolira desetero zastupnika, no pitanje je kako bi ti zastupnici glasali kada bi im u središnjici BM365 stranke naložili da sruše Vladu. Tu se salama taktika isto tako čini potencijalno djelotvornom – Plenković bi te zastupnike mogao “rješavati” jednog po jednog sve dok ne skupi potrebnu većinu.

