Tvrtka SalajLand, koja je od 2016. godine upravljala čuvenom Božićnom pričom Zlatka Salaja u Grabovnici pored Čazme, završila je u stečaju, a šestero zaposlenika dobilo je otkaz, piše Mojportal.hr

"Tvrtka ide u stečaj jer je gospodin Zlatko Salaj jednostrano prekinuo ugovor o najmu. Zbog korone mi nismo imali u dvije godine nijednu priredbu što se odrazilo na naše poslovanje. Nismo imali prihode i nismo imali mogućnost privređivanja već smo posudbama i vlastitim sredstvima isplaćivali radnicima plaće. To nije nikada kasnilo. Na taj način smo rješavali i sve troškove, borili smo se. No, u svemu tome došlo je do kašnjenja najma gospodinu Salaju, što je apsurdno da je problem jer je on većinski vlasnik tvrtke. Imali smo dogovor da nakon ovogodišnje Božićne priče, čim ostvarimo prve prihode, krenemo rješavati ta dugovanja", kazao je jedan od suvlasnika tvrtke Marinko Jukić.

No, kažu da su u međuvremenu su od odvjetnice Zlatka Salaja dobili odluku o prekidu najma. Jukić kaže da je Salaj iskoristio klauzulu da se ugovor može raskinuti, ako s tri mjeseca ne podmiri najam. "Nitko od nas nije uzimao dobit već je sve reinvestirano u imanje. Salaj je sve imao podmireno, režijske troškove i uzimao je dobit. Ja nisam niti jedan putni nalog uzeo", kazao je Jukić koji priznaje da je razočaran prekidom suradnje.

Salaj: Jukić se pokazao kao nepošten partner

Ove zime na imanju je prodano 25 tisuća ulaznica. U nekim boljim vremenima, Božićnu priču posjetilo je 75 tisuća posjetitelja iz svih krajeva svijeta. S druge strane, Zlatko Salaj tvrdi kako je raskinuo ugovor jer se Jukić pokazao kao nepošten partner.

"Jukić je došao da mi pomogne u vođenju imanja, a zapravo me došao prevariti. Bio je nekorektan. On je došao ovdje samo da bih iskoristio gužvu i uzeo novac, ništa drugo. Kada sam sve to uvidio i još k tome ako uračunamo najam koji mi nije platio 12 mjeseci, rekao sam 'hvala i doviđenja', ističe Zlatko Salaj koji tvrdi kako je Jukić pokupio i ovogodišnji prihod od prodanih ulaznica na Božićnoj priči, a njemu je ostavio da sam skida lampice s drveća na imanju. Kazao je da će sada imanje voditi njegov sin Alen.