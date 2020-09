ŠALABAHTER-DEMOKRACIJA U SDP-U: Netom prije izbora procurio popis ljudi od povjerenja; ipak njegov tvorac propustio je jedan detalj

U Dalmaciji se svega dva dana prije unutarstranačkih izbora u SDP-u pojavio šalabahter s imenima onih koje bi trebalo zaokružiti te uputama kako razotkriti one koji se nisu držali popisa, nego vlastite savjesti, no na kraju se pokazalo kako je popis lažan, jer je naveden i član stranke koji je povukao svoju kandidaturu u Glavni odbor

Unutarstranački izbori u SDP-u će se održati 26. rujna, a svega nekoliko dana ranije, u vrijeme najintenzivnijih aktivnosti svih kandidata, jedan objavljeni list papira podigao je ionako uzavrelu atmosferu. Naime, u Dalmaciji se pojavio svojevrsni šalabahter s imenima onih koje bi u subotu trebalo zaokružiti, piše Slobodna Dalmacija.

Tako bi, po tom šalabahteru, trebalo zaokružiti Željka Kolara za predsjednika, Gorana Kotura i Ivanu Marković za članove Predsjedništva, a za članove Glavnog odbora Davora Matijevića, Tomislava Matijaševića, Darija Božića, Antu Bilića, Franu Lozića, Hanu Šarotić, Maju Giljanović, Katarinu Prnjak, Suzanu Kačić Bartuović te Eleneoru Mandić. Kao glavni koordinatori navedeni su saborski zastupnik Arsen Bauk (za županiju) i tajnik splitskog SDP-a Davor Matijević (za grad Split).

Zanimljivo, na listiću su ispisani i njihovi brojevi telefona, popraćeni uputstvima kako osigurati da ljudi od povjerenja nakon izbora znaju tko se nije držao dogovora, odnosno tko nije zaokružio navedena imena. Šalabahter je u javnost putem Twittera pustio mladi zadarski SDP-ovac Jure Zubčić.

“Mnogi znaju probleme u SDP-u. Kažu mi da se “prljavi veš” ne smije iznositi. Prljave igre se uvijek moraju prokazati, ne samo radi SDP-a već radi društva u cjelini. SDP je tu gdje je upravo radi arhitekata ovakvog sustava”, komentirao je Zubčić dotični šalabahter.

OVAJ ČOVJEK JE UVJEREN U JEDNU STVAR: ‘Ja sam novi predsjednik SDP-a, preorao sam Hrvatsku’; Objasnio i situaciju s gigantskim maskama u Zagorju

‘Prljave igre unutar stranke’

Njegova stranačka kolegica, inače gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, šokirana je time što se njeno ime našlo na nečijoj “listi želja” za vodstvo stranke.

“Sve što sam u životu stekla, stekla sam svojim radom i zalaganjem. Meni sigurno ne trebaju nikakvi šalabahteri da me ljudi prepoznaju. Moji rezultati dovoljno govore o mojem radu. Imam dva mandata gradonačelnice, za SDP sam dobila sve izbore, uspješno vodim grad Supetar i to je jedino sa čim ja izlazim na ove izbore. Ovo je očito jedan ružan način da se podmetne vlastitim kolegama. Ja s tim nemam nikakve veze, niti sam od nekog tražila da me stavi na šalabahter, niti to podržavam. To su prljave igre unutar stranke. Ako se kandidati ne prestanu nabacivati blatom, ne znam kako će stranka dalje funkcionirati. Kakva je to poruka našim biračima”, ogorčena je Marković.

PEĐA GRBIN ŽELI DA SDP POSTANE I ZELENA STRANKA: ‘U Hrvatskoj čak ni proizvodnja iz obnovljivih izvora nije lišena korupcije’

Prvoklasni lažnjak

Taj bi listić i mogao biti pravi dokaz koliko je SDP nisko pao, da se nije ispostavilo da je – lažan. Naime, na njemu se nalazi i ime SDP-ovca koji je još ranije povukao svoju kandidaturu za Glavni odbor. U autentičnost šalabahtera sumnja i šef splitskog SDP-a Goran Kotur, čije je ime također navedeno.

“Kandidati na ovim izborima nisu neprijatelji, već konkurenti za bolji i pobjednički SDP! Činjenica da je na ovom uratku napisano ime SDP-ovca koji je povukao svoju kandidaturu za Glavni odbor upućuje na zaključak da je renomirani autor malo zahrđao i počeo proizvoditi šund literaturu. Izgleda da više nije niti u stanju sastaviti izmišljeni šalabahter koji izgleda bar donekle uvjerljivo. Dobro bi bilo da preostalu energiju iskoristi za dobrobit SDP-a, a ne za podmetanja”, rezonira Kotur.

Zubčić pak smatra da je “šalabahter-demokracija” u SDP-u dominantna metoda rada: “Žalosti me što u SDP-u ponovno prevladava šalabahter demokracija, ali isto tako me žalosti što se i lažni šalabahteri i podmeću. To je samo jedan od dokaza da je SDP uistinu na prekretnici. Upravo zbog toga će rezultati izbora po pojedinim županijama jasno dati sliku koliko su šalabahteri odigrali ulogu”, rekao je Zubčić i pozvao članstvo da glasuje isključivo prema vlastitoj savjesti, a ne prema šalabaheru, bio on lažni ili pravi.

GRADONAČELNIK KOJI ŽELI MIJENJATI SDP: ‘Najgore je kad si mlad, buntovan, a svoje revolucije vodiš na fejsu. Treba se aktivirati…’