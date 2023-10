Slastičari već tijekom školovanja bez problema nađu posao, ali kako sada stvari stoje, nedostaje ih čak 300, rečeno je na 12. međunarodnom kongresu slastičarstva i sladoledarstva. Pitanje je to koje, pak, ne predstavlja problem u Dubrovniku, gdje je školu upisalo njih 15 - dvostruko više nego lani, i to uglavnom djevojaka.

Dubrovkinja Ana (17) uživa stvarajući slatka umjetnička djela za prste polizat. "S mamom sam radila kolače i vrlo mi je zanimljiva struka", kaže za RTL ova buduća slastičarka.

"Ne znam iz kojeg razloga kažu to je ženski posao, a u kuhare idu muški pa kažu 'E, to je muški posao!' Nadam se da će se to promijeniti", kaže Petkana Sindik, strukovna nastavnica Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.

Rekordan broj mladih na Sajmu poslova

Dubrovački slastičari svoje su praktično znanje predstavili na Dubrovnik EXPO-u, trećem sajmu u organizaciji Centra za karijere mladih koji je okupio mnoštvo maturanata.

"Neki žele biti menadžeri, neki žele biti piloti, a neki vojnici - imamo ovdje jake snage i MUP-a i MORH-a i brojnih sveučilišta tako da mladi mogu biti sve što žele", kaže Marko Žmirak, organizator Dubrovnik EXPO-a 23. U dubrovačkom studentskom domu predstavilo se više od 70 srednjih škola i 15 centara kompetentnosti.

"Voljela bih raditi u PR agenciji, steći neku praksu to mi je baš super", kaže Sanjina Cvijanović.

Najveća gužva stvarala se kod štanda Ministarstva obrane. "Naravno, puno se tu prijateljstava razišlo i sve to jer odete daleko od doma, ali sve se to da izdržat", ističe Matija Barić, student vojnog pomorstva.

Svake godine Dubrovnik Expo posjeti nekoliko tisuća mladih, a organizatori su uvjereni da će baš ove srušiti rekord.