Visinska ciklona premješta se danas preko Jadrana, a glavnina oborina pala je u Istri, većinom na zapadnoj obali.

Prema podacima mreže Pljusak.com, okolica Pule je dobila 46 litara kiše po kvadratnom metru, krajnji sjever Istre dobio je 44, Vrsar 33. Zanimljivo, na istočnoj obali nije pala ni litra, javlja Dalmacija danas.

U Dalmaciji je do 13 sati pala tek mala količina oborina, i to u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije. Južnije od Omiša još nije bilo kiše. U ranim popodnevnim satima temperature su od 22°C ponegdje u Zagori do 32°C na jugu. Dijelovi Zagore bilježe pad temperature zraka od čak 10 stupnjeva u odnosu na jučer.

Na moru puše umjereno, a na otocima ponegdje i pojačano jugo.

Saharska kiša očekuje nas i sutra

Kako je bilo najavljivano, kiša koja pada sadrži velike količine pustinjskog pijeska, a zamjetna je i koncentracija pustinjskog pijeska te prašine u zraku. Gdje je sve pala kiša, najbolje se moglo vidjeti po površinama automobila.

Snažni južni visinski vjetrovi podigli su velike količine pijeska i prašine s područja Sahare, a ta je zračna masa prešla Sredozemlje i stigla do našeg područja.

Kiša koja je povremeno moguća i sutra također će sadržavati pijesak pa s pranjem automobila pričekajte do nedjelje, savjetuje portal.