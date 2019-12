SADRŽAJ PRESUDE IVANU ČEHOKU I DALJE JE TAJNA: Stiglo obrazloženje Vrhovnog suda. Kažu da predmet – nije hitan?!

Nakon što je Ivan Čehok nepravomoćnom presudom osuđen na dvije godine zatvora, sutkinji je trbalo više od pola godina da napiše presudu čiji sadržaj ni dandanas nije dostupan javnosti

U kaznenom postupku, koji je objedinio niz točaka optužnice, odnosno tzv. ‘slučaj bale’, ‘slučaj zamjene zemljišta’, ‘slučaj POS’ i ‘slučaj aerodrom’, Ivan Čehok je u srpnju 2018. godine nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu osuđen na dvije godine zatvora, Davor Patafta na godinu i osam mjeseci, a Narcisa Huljev osuđena je na djelomičnu uvjetnu kaznu, pa bi devet mjeseci trebala provesti u zatvoru, a ostalih devet joj se mijenja uvjetom uz rok kušnje od pet godina. Krivima su proglašene i tvrtke T7 VIS i Winair, piše Varaždinski.hr.

Sutkinji Tanji Pavelin trebalo je više od pola godine da nakon izricanja napiše presudu, čiji sadržaj ni dandanas nije dostupan javnosti. Razlog tome je što je Županijski sud u Zagrebu ne želi dostaviti medijima, pozivajući se pritom na pravne razloge. Uskok se krajem veljače 2019. žalio na presudu.

‘Ne radi se o hitnom predmetu’

Novinari portala Varaždinski.hr dva puta su pitali nadležno tijelo o stanju predmeta na Vrhovnom sudu. I dok su u rujnu dobili odgovor da sjednica još nije sazvana, opet su dobili sličan odgovor i jučer.

“U predmetu za kojeg pitate nije zakazana javna sjednica. Ističem da se ne radi o hitnom predmetu jer nije pritvorski predmet”, poručili su s Vrhovnog suda.

Vrhovni sud godišnje zaprima tri do četiri puta više predmeta vezanih uz Građanski odjel nego uz Kazneni odjel. Iako je kaznenih predmeta na Vrhovnom sudu bitno manje od građanskih, od 1. siječnja 2020. godine s radom bi trebao početi novoosnovani Visoki kazneni sud, u javnosti nazivan i “Turudićevim sudom”.

Prema Zakonu o sudovima on će odlučivati u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima. Međutim, navodi se da predmeti koji se već nalaze na Vrhovnom sudu neće preuzimati Visoki kazneni sud, već samo one nove. To znači da ovaj slučaj vezan uz Čehoka, Pataftu i ostale ostaje u ingerenciji Vrhovnog suda.