OTKRILI KOLIKO CIJEPLJENJA – NIJE USPJELO: Primili obje doze i zarazili se; Najviše slučajeva kod jednog cjepiva, ali ima i dobra vijest

Uglavnom se radi o osobama koji su imali asimptomatsku bolest, potvrđeni su PCR testom, ali uglavnom nisu imali kliničku sliku, ili se radilo o blagim infekcijama, objasnila je Zvjezdana Lovrić Makarić

Epidemiologinja HZJZ-a, Zvjezdana Lovrić Makarić, za N1 je komentirala cijepljenje u Hrvatskoj, a ističe i kako, usprkos dobrom padu broja novozaraženih, i dalje „ne možemo reći da nam je situacija dobra“.

Zabrinjava indijski soj

Dodatan razlog za zabrinutost je, kaže, indijski soj.

“U Hrvatskoj dosad nismo imali slučaj indijskog soja te smo vrlo rano pokušali svesti rizik na nanjmanju mogući mjeru, naime, sve osobe koje nam dolaze s iz Indije moraju imati negativni PCR test i moraju odraditi 14-dnevnu karantenu”, kaže.

No ni on, smatra, neće utjecati na učinkovitost procjepljivanje. “Važno je istaknuti da virusi općenito mutiraju i to nije samo za covid vezano. No bitno je mutiraju li toliko da utječu na kliničku sliku. U posljednje vrijeme bilježimo da postoje neke mutacije koje utječu, no ima mutacija koje ne utječu ni na kliničku sliku ni na cjepivo”, objašnjava.

Nuspojave i dalje one uobičajene

Ističe kako cijepljenje dobro napreduje, rezultati se već vide u domovima za starije i nemoćne, a uvjerena je kako će situacija biti još bolja te da je interes i dalje veći od količine cjepiva.

Nuspojave su i dalje one uobičajene, vezane za sva cjepiva i prolaze unutar nekoliko dana.

Zasad zabilježeno 95 neuspjeha cjepiva

“Što se tiče pojma neuspjeh cijepljenja, to definiramo kao situaciju gdje je osoba imala laboratorijski dokaz da je oboljela nakon obje doze. Neuspjeh se računa ako je ta infekcija nastupila 14 dana nakon primitka druge doze. Zasad smo imali 95 neuspjeha cjepiva, najviše na Pfizerovo cjepivo. To je posljedica činjenice da smo Pfizer prvi počeli primjenjivati i najviše u Hrvatskoj. Uglavnom se radi o osobama koji su imali asimptomatsku bolest, potvrđeni su PCR testom, ali uglavnom nisu imali kliničku sliku, ili se radilo o blagim infekcijama”, objasnila je.

Za očekivati je da će se epidemiološka situacija pogoršati s većim priljevom ljudi

Osvrnula se i na turističku sezonu, kaže kako je za očekivati da će se epidemiološka situacija pogoršati s većim priljevom ljudi, ali da je zato sada moramo poboljšati cijepljenjem i poštivanjem mjera. “Mislim da je jako rano govoriti što će nam se dogoditi na jesen, ali činjenica je da će biti sve više dostupnih cjepiva i procijepljenost u Hrvatskoj će samo biti veća i to će doprinijeti kontroli epidemije”, rekla je.

Što se tiče izlaska na izbore, rekla je kako se ljudi moraju pridržavati svih poznatih epidemioloških mjera kao i dosad.

Više od milijun cijepljenih u Hrvatskoj

Inače, u petak je broj osoba koje su u Hrvatskoj primile prvu dozu cjepiva protiv covida premašio jedan milijun.

Više od milijun cijepljenih građana, 30% cijepljenog odraslog stanovništva i – cijepljenje građana u mojoj Jelsi. Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti posebno uspješan dan. Vidimo se u Domu zdravlja Jelsa od 13 sati! #CijepiSe pic.twitter.com/zxhx8MIsDB — Vili Beroš (@ViliBeros) May 15, 2021

Ukupno je utrošeno 1.31 milijun doza cjepiva te se radi o 1.009.609 osoba cijepljenih prvom dozom, od kojih je dvije doze zaprimilo 300.847 osoba. Time je cijepljeno 24,9% ukupnog stanovništva, odnosno 30,0% odraslog stanovništva. Milijunta osoba je cijepljena u Brodsko-posavskoj županiji.

“Treba podsjetiti da je prije tjedan dana utrošena milijunta doza cjepiva što uključuje prvu i drugu dozu, da bi evo već tjedan dana kasnije prvu dozu primilo milijun građana. Ovi podaci su najbolji pokazatelj ubrzane dinamike cijepljenja. Zahvaljujmo građanima na odazivu na cijepljenje i na povjerenju koje su iskazali zdravstvenom sustavu!”, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo epidemiolog doc.dr.sc. Krunoslav Capak.

