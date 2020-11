SADA ZNAMO I KADA BI PRVE DOZE CJEPIVA TREBALE STIĆI U HRVATSKU: ‘Mi smo spremni, lokacije su već utvrđene’

Do kraja travnja iduće godine Hrvatska može očekivati veći dio cjepiva

Kako sada stvari stoje, veoma je izgledno da će prve doze Pfizerova i BioNTechova cjepiva protiv koronavirusa stići do kraja prosinca do građana Europe i SAD-a. Proteklog tjedna ovi proizvođači cjepiva su predali zahtjev Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) te se registracija očekuje oko 10. prosinca. Prva cijepljenja mogla bi početi već dan kasnije.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, koji dan kasnije mogla bi završiti registracija Europske agencije za lijekove (EMA) kada je u pitanju EU. Informacije upućuju na to da bi već 20. prosinca sve države EU-a mogle dobiti prve, iznimno skromne količine cjepiva, ovisno o brojku stanovnika. Od 20.000 do maksimalno 50.000 Pfizerova cjepiva treba stići u Hrvatsku do Nove godine.

Cjepivo će stići direktno u bolnice kako bi se osoblje u Covid bolnicama cijepilo jer ipak oni se nalaze na prvoj crti borbe protiv koronavirusa. Osim zdravstvenog osoblja, među prvima će se cijepiti i zaposlenici domova za starije.

Osjetljiva operacija

Cijepljenje ovim cjepivom, za koje proizvođači kažu da je učinkovito 95 posto, obavlja se s dvije doze u razmaku od 14 dana. Prema pisanju Jutarnjeg lista, to bi značilo da će ta količina biti dovoljna za oko 10.000 do 25.000 osoba. Vrlo je vjerojatno da će Pfizer, prve doze cjepiva, vrlo pažljivo pratiti od izlaza iz tvornice do “krajnjeg potrošača” jer je cjepivo iznimno osjetljivo i mora se čuvati na minus 80 °C.

To “praćenje” vjerojatno će značiti da bi za prvo vrijeme lokalni distributeri samo promatrali tu osjetljivu operaciju u čuvanju i distribuciji cjepiva. Ovo cjepivo će se distribuirati u sarkofazima sa suhim ledom te u kutijama koje podsjećaju na kutije za dostavu pizze. U njima će biti po 975 doza cjepiva te se mora potrošiti kroz 20 dana. Prije primjene, cjepivo se mora odmrznuti i čuvati u običnom hladnjaku.

Moguća je i opcija dodavanja suhog leda po tri puta, no bolje upućeni kažu da je najbolje da se potroši u što kraćem roku. Zato postoje dvije baze tvrtke – jedna se nalazi u SAD-u dok je druga u Puursu u Belgiju, što znači da bi glavni distribucijski centar za EU bio na briselskom aerodromu.

Prve veće količine cjepiva u siječnju i veljači

Situacija bi mogla biti bolja u siječnju i veljači kada bi mogle stići prve veće količine cjepiva. Naime, očekuje se da i britanska AstraZeneca krene s prvim isporukama, od tog proizvođača je Lijepa naša kupila 2,7 milijuna doza. Do kraja 2020. AstraZeneca namjerava aplicirati za odobrenje FDA i EMA-e. Procedura neće trajati dugo jer su ta dva regulatorna tijela učinila sve predradnje i analizirala dosadašnje rezultate ispitivanja.

Odbor za humane lijekove EMA-e (CHMP) obavlja tzv. tekući pregled Pfizerova cjepiva, AstraZenece i Moderne, što se odnosi na pretkliničke i kliničke rezultate koji se tiču sigurnosti i učinkovitosti, sve u svrhu ubrzavanja procedure kada stignu konačni rezultati istraživanja. Tvrtka Medoka izabrana je kao distributer za sva cjepiva protiv koronavirusa u Hrvatskoj te ona mora osigurati distribuciju i skladištenje cjepiva.

“Zasad nismo dobili nikakvu obavijest o tome kolika će biti prva količina Pfizerova cjepiva koje će stići u Hrvatsku, ali informacije bismo trebali dobiti čim FDA i EMA daju odobrenje. Mi smo spremni na to da cjepivo vrlo brzo stigne na utvrđene lokacije. Također, u tijeku je proces za odobrenje distribucije cjepiva AstraZenece s kojim dosad nismo radili. No, kako imamo sve europske certifikate za taj posao, očekujem da ćemo dobiti odobrenje za distribuciju i tog cjepiva koje nije toliko zahtjevno za skladištenje jer se može čuvati na temperaturi od plus 2 do plus 8 °C”, pojasnio je za Jutarnji list Ozren Žuković, direktor Medoke.

U Hrvatsku veći dio cjepiva stiže do kraja travnja

Oko 1,4 milijarde doza cjepiva do sada je dogovorila EU i to od šest različitih proizvođača. To se na kraju pokazalo dobrom strategijom jer u trenutku tog dogovora nije bilo poznato koji će od proizvođača prvi dobiti odobrenje za primjenu.

Cjepiva AstraZenece, Pfizera i Moderne, bit će u prvom planu u prvih šest mjeseci 2021. godine. Do kraja travnja iduće godine Hrvatska može očekivati veći dio cjepiva. Do tada bi ugrožene skupine, kojoj pripadaju stariji građani i kronični bolesnici, mogli biti zaštićeni, piše Jutarnji list.

Dakle, Pfizer i BioNTech su 20. studenoga podnijeli zahtjev FDA za hitno odobrenje cjepiva te ga očekuju 10. prosinca, s tim da prve doze u SAD-u kreću 11. prosinca. Odobrenje EMA-e moglo bi stići 15. prosinca dok bi od 16. do 20. prosinca mogle krenuti prve doze cjepiva u EU, što znači i u Hrvatskoj.

