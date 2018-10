ŠPRAJC GENIJALNO SPUSTIO KRSTIČEVIĆU: ‘Evo koliko košta jedna emisija Direkta. A koliko košta vaša vježba?’

Voditelj je ispunio obećanje, a sada je na potezu ministar

Ministar obrane Damir Krstičević u ponedjeljak je gostovao u RTL-ovom Direktu, a Zoran Šprajc ga prije svega pitao:

“Možete li nam reći koliko je ova vježba koštala; ipak su je platili porezni obveznici”. Ministar je odgovorio protupitanjem kako bi onda isto mogao pitati “koliko je koštala ova emisija”.

Iako je RTL privatna televizija pa za razliku od vojne vježbe, ili, kad smo već kod toga državne televizije, ili ministra i njegovih, ne troši državni novac, Šprajc je ipak rekao kako će mu odgovoriti.

Idući dan, u Direktu, Šprajc je dao prilično iscrpan odgovor:

‘Znamo da je to fakat komplicirano’

“Evo, dakle ministre jedna emisija RTL Direkta, s direktnim i indirektnim troškovima, dakle i plaćama nas koji za nju rade, prosječno košta oko 2.100 eura, ili oko 15.500 kn po emisiji. To je dakako okvirna brojka koja zbog direktnih troškova danas može biti veća, a sutra manja, ali daje neku sliku naših troškova pa ako će to sad nekako pomoći da i MORH konačno izračuna makar okvirne i direktne troškove vojne vježbe “Velebit 18″, dakle bez plaća vojnika koji su u njoj sudjelovali, znamo da je to fakat komplicirano, nama će isto tako biti drago dobiti i objaviti i taj odgovor”.