‘SADA JE NAJVAŽNIJE…’: Znanstvenik Ivan Đikić otkrio 10 temeljnih mjera kojih se trebamo pridržavati, a zbog jedne stvari prozvao je i Stožer

‘Najvažnije je da ne plašimo i zbunjujemo javnost toplo hladnim vijestima’, upozorava znanstvenik

Znanstvenik Ivan Đikić u najnovijoj objavi koja se tiče priprema za jesen, razjašnjava zašto je došlo do povećanja broja zaraženih tijekom ljeta, naglašava važnost testiranja te donošenje dosljednih poruka Stožera.

”Prošli tjedan sam istaknuo da je situacija u Hrvatskoj ozbiljna jer imamo vrlo visoki prosjek zaraženih virusom i netastabilna jer može krenuti u oba smjera: nekontroliranog širenja s dugotrajnim posljedicama duboko u jesen ili možemo pravilnim ponašanjem i odgovornošću osigurati zdravlje, školovanje i gospodarstvo na jesen i zimu. Najvažnije je da ne plašimo i zbunjujemo javnost toplo hladnim vijestima, nego treba informirati građane o točnim podacima, te biti odgovoran za donesene odluke”, poručuje Đikić koji je prozvao i Stožer.

Prozvao i Stožer zbog prebacivanja odgovornosti

“Moji javni savjeti kao i činjenične kritike upućene Stožeru bile jasne i dobronamjerne, a to su i danas: treba se fokusirati na točne podatke, uvesti promjene u testiranju u RH i s javnošću jasno komunicirati. Uvijek sam voljan čuti odgovor Stožera na moje konkretne primjedbe, no mišljenja sam da Stožer griješi kada kritiku doživljava apriori kao nešto negativno. Jasno mi je da ima i destruktivnih i neargumentiranih kritika, da su članovi Stožera pod stresom, no neophodno je uvažavati sugovornike i odgovarati na pitanja”, ističe Đikić.

“Vidjelo se da je Stožer bio iznenađen i dosta nepripremljen na nedavni znatni porast broja zaraženih osoba, što je zasigurno rezultiralo i nervoznim reakcijama. Umjesto profesionalnog informiranja javnosti o novonastaloj situaciji, od Stožera smo dobili prebacivanje odgovornosti i krivnje na druge: krivi su mladi jer idu u klubove (koji su otvoreni!), pa turisti jer su unijeli viruse (a nitko ih nije testirao), Dalmatinci zbog svoje opuštenosti, kontinentalci jer se vraćaju s mora, druge zemlje zbog testiranja svojih turista po povratku, stručnjake se odjednom dijeli na epidemiologe i one druge itd. Nedavno spominjanje generala prije ili poslije bitke u javnoj raspravi o pandemiji je neprimjereno jer je to zdravstveni problem koji traži konkretne odgovore na pitanja i odgovornost, a ne izbjegavanje odgovora i ratnu terminologiju. Nisam siguran da će Stožer takvom komunikacijom motivirati građane u Hrvatskoj da se ponašaju u skladu s potrebnim mjerama na jesen”, smatra.

10 savjeta za sigurnu jesen

Vjeruje da ćemo, ako se budemo na vrijeme pripremili i dosljedno pridržavali 10 temeljnih mjera, moći osigurati zdravlje, zaštititi socijalno ugrožene, potaknuti gospodarstvo, održati turizam i omogućiti neometano školovanje tijekom jeseni i zimi.

1. Donositi odluke na temelju točnih znanstvenih podataka, koji moraju biti kritično evaluirani.

2. Testirati više, brže. efikasnije i točnije te ciljano testirati definirane grupacije. Brža testiranja su važna za liječnike primarne prakse zbog diferencijalne dijagnoze s drugim respiratornim bolestima.

3. Donositi epidemiološke mjere na temelju transparentnih informacija te biti odgovorni za njihovu primjenu. Dati veće ovlasti i odgovornost regionalnim centrima javnog zdravstva.

4. Pripremiti i bolje povezati zdravstveni sustav – od liječničkih ordinacija, centara za testiranje do bolnica.

5. Povećati brigu o oboljelima (od tumora i drugih bolesti) unutar bolničkog sustava, te osigurati njihovu pravovremenu dijagnostiku i terapiju.

6. Uvesti pravilni program cijepljenja protiv gripe među zdravstvenim radnicima, rizičnim populacijama i drugim građanima.

7. Osigurati sigurno školovanje djece i studenta pravovremenim pripremama i preventivnim mjerama. Neophodno je uključivanje raznih struka u odluke o programu školovanja uključujući i roditelje. Pripremljenost programa koji se sada provode u školama u Njemačkoj su dobar putokaz.

8. Unaprijediti javnu komunikaciju Stožera. Jasno, iskreno i konzistentno komuniciranje odluka prema javnosti.

9. Potrebna je javna i činjenična kritičnost prema odlukama Stožera, te njihovo prihvaćanje odgovornosti zbog mogućih propusta i grešaka. Za političare, kao i za znanstvenike, treba vrijediti da su kritika i samokritika vrline, a ne slabosti.

10. Obrazovanje i motivacija građana da se pridržavaju mjera: održavanje distance, nošenje maski prema preporukama, osobna higijena, prijava prvih simptoma, pravovremeno testiranje, dodatna briga o bližima posebno o rizičnoj populaciji.

