SADA JE JASNO, PREDSJEDNICA JE USTUKNULA PRED PLENKOVIĆEM: Odlazak ključnog čovjeka s Pantovčaka može značiti samo jedno

Kako javlja N1, jedna od kandidatkinja za novu savjetnicu predsjednice je i dugogodišnja novinarka Mirjana Hrga

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odlučila je smijeniti svog dosadašnjeg savjetnika za unutarnju politiku Matu Radeljića, javlja N1. Iz Ureda predsjednice rekli su im tek kako će biti “pravovremeno obaviješteni”.

Uz to, N1 saznaje i da je jedna od kandidatkinja za mjesto savjetnice predsjednice i bivša dugogodišnja novinarka, urednica i voditeljica Mirjana Hrga. Nakon što je buknula afera SMS, smijenjen je predsjedničin savjetnik za nacionalnu sigurnost Vlado Galić koji je bio povezan s tom aferom, a nova smjena, ovaj put Radeljića značila bi temeljitu rekonstrukciju politike kakvu je Grabar Kitarović vodila.

Linija Plenkovićevog HDZ-a

Kao što je ovog vikenda pisala Net.hr-ova urednica politike Đurđica Klancir smjena Radeljića zvuči kao da su se počeli ispunjavati zahtjevi s liste koju je osobno napisao Andrej Plenković, pod egidom “evo što sve mora ispuniti ako želi biti predsjednička kandidatkinja HDZ-a”.

Dugo se vremena sumnjalo kako je upravo Radeljić bio uzrok sukoba predsjednice i premijera. Ova bi smjena značila i značajan odmak od dosadašnje politike Grabar Kitarović – Galić, naime, nije bio toliko utjecajan na poteze Grabar Kitarović kao Radeljić.

“Ako ode Radeljić znači da Kolinda Grabar Kitarović pristaje biti predsjednička kandidatkinja HDZ-a uz isključivu komandnu liniju iz vrha HDZ-a. Plenkovićevog HDZ-a. Biti će to bitno drugačija Kolinda Grabar Kitarović i svakako će biti zanimljivo kako će to izgledati u praksi. No, bez njezinog igranja na kartu kritike poteza Vlade sigurno će se topiti njezina popularnost među glasačima Živog zida i Mosta”, napisala je u analizi ovog slučaja Klancir.

Kopča prema Bujancu

“Kada je Kolinda Grabar Kitarović stigla iz Bruxellesa, iz sigurnosti NATO strukture, u surovu hrvatsku stvarnost, trebala je vodiče, i za vanjsko-politička pitanja, ali još više, za domaću scenu. Grabar Kitarović i Radeljić spojili su se još u predizborno vrijeme. On je bio taj koji ju je poveo putem “žene iz naroda”, one koja će se rado odazivati na svaku pučku veselicu, grliti starice i djeci davati sličice ili strpljivo pozirati za selfije.

On je bio taj koji joj nije dao da odustane od tog puta i kad su krenule kritike i zezalice na račun njezine neobične narodne razigranosti. Radeljić je bio taj koji je razumio da je to ono što je dramatično razlikuje od uštogljenog Andreja Plenkovića. Naravno, uzalud bi on savjetovao da Grabar Kitarović nije sama htjela ili bila talentirana da tu narodnu razigranost odvede do razine koja je postala njezin zaštitni znak.

Radeljić je sigurno nije spajao sa Zdravkom Mamićem, ali sigurno je bio kopča prema Velimiru Bujancu. Radeljić je bio taj koji je predsjednicu pozicionirao kao heroinu tog “malo više desnog” HDZ-a. Uostalom, ona je izabrana za predsjednicu u vrijeme kada je HDZ tadašnji predsjednik Tomislav Karamarko vukao malo više desno.

No, još u vrijeme Karamarka upravo je Radeljić trasirao autonoman put Kolinde Grabar Kitarović kao predsjednice izniknule iz HDZ-a, ali koja nije samo Karamarkova poslušnica. Kada su je u intervjuima pitali “zašto se distancira od Karamarka”, ona bi odgovarala da griješe svi koji su mislili da će biti “nečija lutka na koncu”, napisala je u analizi ovog slučaja Đurđica Klancir.