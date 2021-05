SAD SE ZNA KADA BI SE MOGLO OTVORITI GOTOVO SVE: Procurili su zadnji detalji popuštanja: ‘Preko 1000 kafića trajno se zatvorilo’

Od 15. lipnja trebali bi zaživjeti QR kodovi, odnosno covid-putovnice za ulazak na masovnije događaje

Od petka na snagu stupaju nove mjere, a danas je završen sastanak sa Stožerom. Restoranima i kafićima pomiče se radno vrijeme do 23 sata. Svadba će moći trajati do kada god i moći će biti 120 gostiju.

“Mi smo bili na razgovoru i sutra ćemo sigurno morati nastaviti zato jer opet dovode kafiće u istu situaciju kad su bili i na zimu gdje su mogli prodavati coffee to go. Sad imamo opet situaciju gdje će u nekim trgovačkim lancima ljudi moći jesti hranu, a neće moći, odmah u lokalu pored, popiti kavu. Tako da je to opet dosta nelogično”, rekla je Žaklina Troskot iz Nacionalne udruge ugostitelja za RTL Direkt.

“Ukoliko situacija s brojakama bude povoljna, možemo očekivati onda od 15. lipnja otvaranje.”

55 posto manje prometa

Za restorane i kafiće puno znači tih dodatnih sat vremena rada.

“Ako dođeš na večeru u 20:30, moraš biti jako brz, tako da su gubili taj večernji posao. Isto tako su gubili vrijeme koji im nije išlo na ruku. Kiša je padala i nije ti ugodno sjediti vani tri sata i večerati. Isto tako, naravno i kafićima tako da će ovo produljenje radnog vremena sigurno doprijeniti nešto, ali velim – nismo do kraja zadovoljni”, kazala je Troskot.

Kada se promet u prva četiri mjeseca ove godine usporedi s onima iz 2019. godine primijeti se 55 posto manje prometa.

“Preko 1 000 kafića trajno se zatvorilo. Imamo 42 posto subjekata koji su u blokadi, ali imamo još firme, kako ih mi sad možemo nazvati, zombi subjekti koji će kad prestanu mjere, pokazati stvarnu situaciju i tko će na kraju opstati, tko će moći početi raditi i tko će se moći prilagoditi tržištu nakon što nije zaradio već osam mjeseci jer imate kafiće koji nisu imali terasu. Oni ne rade od 28. studenog.”

Vrijedit će pravilo od najviše 100 ljudi

Klubovi nisu bili tema na ovome sastanku Stožera.

“U ovim sad razgovorima klubovi nisu bili tema, ali mi smo sigurni da će u nadolazećem periodu da će struka morati pronaći rješenje i za taj dio poslovanja jer vidimo da se u Europi već lagano otvara i da se pronalaze neki načini. Sigurna sam da će to biti tema na idućem sastanku.”

Za ostala okupljanja trebalo bi vrijediti pravilo od najviše 100 ljudi, no na pogrebima i ispraćajima više neće biti ograničenja u broju osoba, vrijedit će tek epidemiološke mjere razmaka i zabrane izražavanja sućuti bliskim kontaktom, doznaje Index. Otvorit će se unutarnji dijelovi restorana uz pravila o udaljenosti stolova, dok će unutarnji dijelovi kafića zasad ostati zatvoreni. Maske će se morati nositi prilikom kretanja po restoranu.

Od 15. lipnja otvara se skoro sve

U popuštanju mjera koje stupa na snagu od petka bit će dozvoljen trening u zatvorenom, što uključuje i sportove poput košarke, rukometa ili borilačkih sportova, u kojima dolazi do fizičkog kontakta među sportašima. No od toga će, zasad, biti izuzeti treninzi učenika u školskim dvoranama.

Otvaraju se i sajmovi na otvorenom, no tamo gdje će biti gužve, morat će se nositi maske. Kulturna događanja te mise i druga vjerska okupljanja imat će pravila od četiri četvorna metra na jednu osobu umjesto sedam četvornih metara kako je bilo dosad, s time da je za crkve dosad vrijedilo pravilo od maksimalno 25 osoba, što se rijetko poštovalo. Pravila od četiri četvorna metra po osobi vrijedila bi i za koncerte.

To bi trebalo krenuti s novim popuštanjem mjera koje Stožer planira za 15. lipnja, kada bi se, ako se brojke i dalje budu smanjivale, moglo otvoriti – gotovo sve. Od 15. lipnja trebali bi zaživjeti QR kodovi, odnosno covid-putovnice za ulazak na masovnije događaje, poput većih koncerata ili festivala, ili za prelazak granice.