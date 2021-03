SAD SE SVAĐAJU I NA ENGLESKOM; Plenković iz Bruxellesa poručio Milanoviću: ‘Grow up! Respect the law!’

Nakon što je Zoran Milanović ponovno verbalizirao izbor predsjednika Vrhovnog suda, iz Bruxellesa mu je na isti način odgovorio premijer Plenković

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj prisezi 29. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni “123. brigade HV” u Požegi. Nakon toga se, između ostalog, osvrnuo i na peripetije oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednk Sabora, Gordan Jandroković vratio mu je prijedlog za izbor Zlate Đurđević na doradu, što mu se nije svidjelo.

“Dopustio si je da tumači, ili tko mu je već složio tih par rečenica, zakonitost prijedloga. Je li nešto zakonito ili ne može odlučiti samo Sabor, a ne on. To nije radio ni Šeks. Upustio se u tumačenje zakona. Ja sam svoj prijedlog temeljio čvrsto na slovu Ustava, a on je učinio nešto na granici nedopustivog, to je presedan. To je poruka HDZ-a Saboru i partnerima, i ako žele pristati da im Jandroković stavlja dokumente u ladicu, onda neka tako bude, to je put prema tiraniji”, rekao je predsjednik.

‘I dare you’

Ponovio je kako je kandidatkinja Zlata Đurđević dobra. “Radi se o kvalitetnoj osobi. Pravo Sabora i sva moja ovlast koja se nekome ne sviđa, ukinite je. Javni poziv nije transparentan, stotine hrvatskih pravnika su se valjda prepali i ne žele sudjelovati u travestiji, nositi perike, odjela, grudnjake, šminkati se. Moj kandidat je profesorica Đurđević, odbijte je, I dare you”, poručio je Milanović.

“Mene struka zanima komparativno, to što piše u Ustavu zna svaki pismeniji vojnik. Mene zanima da mi objasniš zašto se u Njemačkoj suci biraju na prijedlog ministra i vlade, zašto je Mađarskoj drugačije, kako se suci smjenjuju u Velikoj Britaniji… Poslao sam Plenkoviću poruku više puta, došle su mi poruke od njegovih batlera. To je njihov rječnik”, rekao je.

‘Ako nećete pravila, mijenjajte ih’

“Igrat ćemo pošteno po pravilima, ako nećete ta pravila mijenjajte ih”, poručio je. “Sessa je izabran u roku dan i pol i to nije transparentno. Do zadnjeg dana je trajalo to prepucavanje bivše predsjednice. Rasprava je u Saboru trajala treptaj oka i odabran je. O gospođi Đurđević će se razgovarati mjesecima i zato sam je odabrao”, rekao je Milanović.

Na kraju se ponovno osvrnuo na pitanje Vrhovnog suda. “Ustavni sud je već političko tijelo i pakirati ga političarima je loše, Ustavni sud nije dio sudstva, ovako postaje stranačka falanga. Želim promjene, ljudi ih ne žele, žele betonirati postojeće stanje koje treba mijenjati. Zlata Đurđević nije nikakav revolucionar”, zaključio je Milanović.

Odgovor premijera

“Samo jedna poruka što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda – Grow up! Respect the law! To je jedino što ću reći o tome”, kratko mu je odgovorio Plenković iz Bruxellesa poručivši mu da odraste i poštuje zakon, dok se Jandroković obratio medijima iz Sabora.