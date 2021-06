Kad već lokalna vlast HDZ-a i komunalne službe to nisu napravile godinama, Imoćanin Toni Rebić uzeo je posao u svoje ruke te jučer restaurirao znamenita gradska vrata koja su dio kulturne baštine i kroz koja je znalo prolaziti tisuće turista.

Kako je vidljivo na priloženoj fotografiji, na njima je stajao između ostalog i uvredljivi grafit "ACAB". To je druga akcija Rebića nakon što je samostalno popravio klupu pokraj Crvenog jezera.

"Ovo su svima poznata Imotska vrata kroz koja godišnje prođe na tisuće turista! Iznad ovih vrata je kuća prvog župnika iz 1717 god. a u kakvu je stanju možete vidjeti na mojoj objavi od prije nekoliko dana. Puno vas zna da sam zadnjih 10 god. u više navrata javnim objavama gurao da se vrata srede, zadnji put prije koju godinu kad je nekoliko poznatih svjetskih tv kuća došlo snimati spot za prošlo nogometno svj. prvenstvo. Evo nakon toliko godina napokon su vrata malo ugodnija oku ali samo malo.

Malo zato jer sam ih obojao samo s jedne strane, drugu stranu ćete vi da ne bih morao ja. Ovo vas sa potrebnim materijalom košta dodatnih 500kn. što je do sada već 1100kn. U ponedjeljak sam ispred gradskog poglavarstva i inzistirat ću na tome da mi se to plati kako bih mogao dalje nastaviti sa akcijama, osim ako mi se ne plati do tada! Nije šala! Naravno da će to biti i medijski popraćeno! Hvala svima koji su dio ove akcije i pomažu na bilo koji način! Sutra se farbamo na drugoj lokaciji!", poručio je Rebić.