Sad je jasno zašto je HDZ odabrao baš Sesvečana

HDZ ovih dana naveliko priprema svoju obranu. Točnije, priprema je Damir Sesvečan, koji će stranku braniti u slučaju da se protiv nje podigne optužnica. Ulogu je prihvatio bez prigovora, a njegove kolege kažu da još vjerojatno nije svjestan što ga čeka.

Damir Sesvečan, javnosti najpoznatiji kao šef saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva, bio je prvi i jedini izbor Hrvatske demokratske zajednice kada se odlučivalo o zastupanju stranke pred sudom, ako dođe do podizanja optužnice zbog nelegalnog financiranja.

Ulogu prihvatio bez prigovora

Sesvečan, inače pravnik po struci, dosad nije imao mrlju u karijeri, a odgovornu funkciju stranačke kolege su mu dodijelile i jer je bio zamjenik tajnika stranke – i Ivana Jarnjaka i Branka Bačića. Svi ugovori koje je HDZ potpisivao prošli su kroz njegove ruke te je zbog toga, smatraju u Predsjedništvu, najbolja osoba da ih predstavlja na sudu.

Bliski suradnici Damira Sesvečana kažu kako HDZ-ovac još vjerojatno nije ni svjestan što ga čeka. Komentiraju kako mu nije lako. Večernji list doznaje od nekolicine hadezeovaca da je Sesvečan svoju ulogu, unatoč tome što mu nije nimalo ugodna, prihvatio bez pogovora. Želio je, kažu, učiniti nešto za svoju stranku, obraniti joj čast i dokazati da nisu svih 220 tisuća članova, koliko ih stranka ima, veleizdajnici.

Bez negativnog publiciteta

Obranu stranke Sesvečan, neslužbeno se doznaje, već naveliko priprema, i to u dogovoru s Predsjedništvom stranke.

"On je vrlo korektan čovjek, marljiv, tih, ne voli medijske nastupe. Mislim da će on jako dobro odraditi svoj novi posao", kaže Krunoslav Markovinović o svom kolegi, dodajući kako ne vjeruje da će mu to donijeti negativan publicitet.

