SABOTIRAJU ŠKORU? HDZ-ovi gradonačelnici pjevaču otkazali ljetne koncerte, pa čak i onaj besplatni u Imotskom

Premda niti u jednom od tih slučajeva službeno objašnjenje nije da su gaže otkazane zbog Škorine predsjedničke kandidature, ovakve situacije daju prostora za šuškanja

Miroslav Škoro, pjevač i trenutni predsjednički kandidat, u nedjelju je na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti održao koncert u Trilju. Inače, gradonačelnik Trilja je HDZ-ovac Ivan Šipić, kojem se pjevač uz HVIDRA-u zahvalio. No, kako sada stvari za Škoru stoje, Šipić je možda zadnji koji mu je dopustio da pjeva u njegovom gradu.

Prema pisanju Novog lista, HDZ-ovi gradonačelnici Škori otkazuju koncerte. Novinari su od Škorinog menadžmenta doznali da je poznati Slavonac ostao bez ljetnih koncerata u Imotskom, Našicama te u općinama Rugvica i Gradina. Premda niti u jednom od tih slučajeva službeno objašnjenje nije da su gaže otkazane zbog Škorine predsjedničke kandidature, ovakve situacije daju prostora za šuškanja.

ŠKORO I THOMPSON U RATU ZBOG KOLINDE? Ovo postaje prava sapunica, jedna odluka zakuhala je možda najveći okršaj na estradi

KREĆE ESTRADNA BITKA ZA BIRAČE: Škori se neće svidjeti plan koji su skovali Kolinda i Thompson, ovo bi moglo biti zanimljivo

Na Škorinim koncertima nema politike

Iz našićke Turističke zajednice kažu da je ljudima koji vode brigu o Škorinoj pjevačkoj karijeri rečeno da “nisu uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju”, a iz uprava nekih od navedenih mjesta, menadžment nije dobio nikakvo objašnjenje.

“Škoro na aktualnoj turneji posvećenoj 30. godišnjici pjesme ‘Ne dirajte mi ravnicu’ ne emitira s pozornice nikakve političke poruke. Zna pozdraviti organizatore, kao što je to bilo i u Trilju, ali to je sve. Na njegovim koncertima nema politike, to se strogo pazi. Škoro ne želi koncerte, uglavnom dogovorene prije nego što se kandidirao za predsjednika Republike, koristiti u predizborne svrhe”, ističu u menadžmentu popularnog pjevača.

I ŠKORO OPLEO PO KOLINDI: ‘Žao mi je što se današnji dan politizira. Svi smo očekivali njenu kandidaturu’

U Imotskom umjesto Škore nastupa Vatra

Tvrde da im je posebno žao što se otkazao koncert u Imotskom. Škoro odatle vuče podrijetlo, a prošle godine je ondje imao koncert u sklopu dočeka hrvatskog nogometnog reprezentativca Ante Rebića. Škorin nastup bio je besplatan. Štoviše, iz svog džepa je platio razglas. Ove godine Škoro je u Imotskom trebao imati koncert 2. kolovoza na Dan grada. Koncert je također trebao biti besplatan, ali mu je gradonačelnik iz HDZ-a, Ivan Budalić, naglo otkazao. Miroslava Škoru je zamijenio bend Vatra.

“Rekli su nam tek da su odustali od koncerta, ništa više. Možemo zato samo nagađati o gradonačelnikovim motivima”, ističu iz Škorinog menadžmenta. No, stanovnici Imotske krajine ipak će čuti Škoru jer ga je na koncert u Zmijavce 12. kolovoza zvao Mladen Todorić, član Udruge specijalne policije.

‘Zamislite samo da se Hladnom pivu brane koncerti u Gajnicama’

“Mene ne zanima tko za koga glasuje, svatko neka slobodno bira. Mi smo na ovaj način isključivo stali u obranu hrvatskog pjevača, isto bismo reagirali da su u pitanju bili Thompson, Mladen Grdović ili bilo koji drugi izvođač domoljubnih pjesama, koji se ničim nije ogriješio o hrvatsku državu. U vrijeme kad po hrvatskoj obali harače Milica Todorović, Jelena Karleuša, Lepa Brena, Aca Lukas i ostali, jednom hrvatskom pjevaču zabranjuje se koncert. To se ne smije događati.

Da se razumijemo, nemam ja apsolutno ništa protiv da ti što sam ih nabrojio pjevaju po Hrvatskoj. Neka pjevaju i neka ih dođe slušati svatko tko voli takvu vrstu glazbe. Ali, tražim da se jednako postupa i prema domoljubnim pjevačima, bliskim braniteljskoj populaciji. Mi smo stvorili ovu državu, obranili je i neprihvatljivo mi je sada da se zabranjuju koncerti i to baš u Imotskom, otkud su Škorini. Zamislite samo da se Hladnom pivu brane koncerti u Gajnicama ili Đorđu Balaševiću u Novom Sadu”, objasnio je Todorić.

Todorić tvrdi da Škorin nastup u Zmijavcima neće ništa koštati. Novinari Novog lista pokušali su imotskog gradonačelnika Budaćića pokušali dobiti u više navrata, ali bezuspješno.

Gradonačelnik Trilja: ‘Nije bilo dvojbe hoće li Škoro pjevati’

Gradonačelnik Trilja Šipić naglašava da nije bilo dvojbe hoće li Škoro pjevati i to unatoč predsjedničkoj kandidaturi. Kazao je da je organizator koncerta bila HVIDRA, udruga koja se financira iz gradskog proračuna.

“HVIDRA ima svoj program i u okviru njega još su u prosincu prijavili Škorin koncert. To su oni ugovorili s njim i tko sam ja da bih im zabranio taj koncert jer se netko za nešto kandidirao. Logično je da sam dao podršku svojoj HVIDRA-i, svojim braniteljima. Na Trilj nije pala niti jedna granata, ali je 15 naših sugrađana poginulo kao branitelji. I kako bih ja sada invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja rekao da ne mogu slaviti Oluju uz koncert koji žele. Zabrane nikad nikome nisu dobro donijele”, kazao je Šipić.

Gradonačelnik ne poriče da je u prijateljskim odnosima sa Škorom koji je i prošle godine nastupio u Trilju. Tvrdi da su prijatelji, kao što je i s Thompsonom prijatelj. “Politički nisam zadrt. Okrenut sam životnim temama, povlačenju novca iz europskih fondova, otvaranju radnih mjesta, gradnji dječjih vrtića i vatrogasnih domova, a ova politička bitka koja se sada vodi može proći i bez nas”, zaključuje HDZ-ov gradonačelnik Trilja.

Dok gradonačelnik Našica, Josip Miletić, nije htio komentirati otkazani koncert, načelnik Gradine u Virovitičko-podravskoj županiji, Marko Ajdaček, kaže da su se 20. srpnja na Dan općine odlučili na jeftiniju varijantu. Tako su ondje umjesto Škore nastupili Begini.

JE LI ŠKORO PJEVAO ZA HDZ PO PRINCIPU KEŠ NA RUKE? ‘Cijela javnost treba znati kako je poslovao’