SABORSKIM ZASTUPNICIMA NUDILI TEST NA TEŠKE DROGE: ‘Sve glave koje dolaze gore trebaju na ‘piss test’, udarite po teroristima!’

Slobodna Hrvatska organizirala je akciju ‘Testirajmo vjerodostojnost’ te su ispred Sabora zastupnicima nudili besplatno testiranje na teške droge

Povodom izricanja pravomoćne presude Huanitu Luksetiću i nedavne objave krivotvorenih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, stranka Slobodna Hrvatska organizirala je interesantnu akciju “Testirajmo vjerodostojnost”, pa su ispred Sabora zastupnicima nudili besplatno testiranje na teške droge, izvještava HRT.

Cilj akcije je, između ostalog, da takva testiranja postanu redovita.

SDP-ov Ranko Ostojić rekao je da bi pristao na testiranje ako bi bilo regulirano zakonom: “Zašto bi zastupnici bili drugačiji od drugih građana, da se eventualno testiraju.”

Nikada nije probao droge

Tihomir Lukanić, saborski zastupnik Živoga zida rekao je da nema ništa protiv testiranja i da nikada nije probao droge.

“Zašto ne? Pa nisam nikada u životu konzumirao droge. Hoćete li mi barem javno objaviti rezultate testiranja?”, rekao je te dodao kako misli da “je trezvenost i razboritost kod saborskih zastupnika iznimno važna, a alkohol i droge nisu poželjni, to su poroci koji su loši uz kocku i nasilje.”

Glasnović: ‘Udrite po teroristima’

Zastupnik Željko Glasnović izjavio je da je spreman testirati se na teške droge.

“Sve glave koje dolaze gore trebaju na ‘piss test’!… Samo idite gore i udarite po teroristima”.

Na pitanje ima li nekog koga bi mogao “cinkati”, Glasnović je rekao kako već zna neke: “Imam neke glave, već sam neke identificirao.”

“Ali ne samo to, tu dolaze dva razreda školaraca, trava u wc-u, rokaju, pa to je normalno, to su mlade glave”, rekao je Glasnović te nadodao, na pitanje zna li nekog u Saboru da koristi droge, “Imam sumnje… Imate gore ljude koji su rajski vrt za kliničke psihologe. Imate narcisističkih poremećaja, psihopata… Ja nisam profesionalac, ali to je moje skromno zapažanje…”

Seks, lova i đavolova perut

Komentirao je i slučaj lažnih fotografija Tolušića s prostitutkom i kokainom. Kaže da ne zna što je u pozadini priče, je li riječ o spletki ili doista konzumira droge.

No, Glasnović ima općenito stajalište vezano za političare, seks i droge: “Uvijek netko pada na dvije skliske kore banane – seks, lova i đavolova perut. Neke glave će nakon šmrkanja imati jednu nosnicu!”