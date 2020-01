SABORSKI ZASTUPNICI SLOŽNI: Radnici Plobesta će od države dobiti 219 000 kuna obeštećenja

Treba obeštetiti sve radnike, i one koji su radili prije tog datuma, ali i one koji su radili manje od pet godina, smatra Miro Bulj (Most) tražeći ukidanje vremenskog ograničenja

Saborski zastupnici složili su se u četvrtak sa zakonom koji uređuje obeštećenje za radnike Plobesta iz Ploča, njih 566, koji su profesionalno bili izloženi azbestu, no oporbeni pozivaju da se razmotri ukidanje vremenskog ograničenja za priznavanje obeštećenja. Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. predviđa obeštećenje radnika koji su u toj tvrtki bili zaposleni od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. i proveli tamo pet godina.

Treba obeštetiti sve radnike, i one koji su radili prije tog datuma, ali i one koji su radili manje od pet godina, smatra Miro Bulj (Most) tražeći ukidanje vremenskog ograničenja. Slično misli i Saša Đujić (SDP) koji ističe umjesto da se ispravi jedna nepravda stvaraju se nove nepravde. Mirando Mrsić (Demokrati) najavljuje ustavnu tužbu jer , tvrdi, predloženi zakon u sukobu je sa zakonom o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj državi SFRJ.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat istaknuto je kako je za referentni datum uzet 8. listopad 1991., dan proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske i 21. listopada 2002. kao dan prije osnivanja novog društva koje nije registrirano za rad s azbestom. Prema prijedlogu zakonu, radnicima Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, odnosno njihovim nasljednicima, isplatit će se obeštećenje od 219 tisuća kuna u tri rate od pravomoćnog rješenja, od po 73 tisuće kuna. Prva rate isplatit će se do kraja 2020. godine, iduća do kraja 2021., a zadnju do kraja 2022. godine. Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 41,3 milijuna kuna.

Zastupnici su u četvrtak bez primjedbi podržali i izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom registru brodova kojim se on usklađuje s posljednjim izmjenama Pomorskog zakonika.