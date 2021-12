Premijer Andrej Plenković tvrdi da policija, Državno odvjetništvo i Sigurnosno-obavještajna agencija, unatoč njegovom inzistiranju, ne žele istražiti tko je utjecao na Danijela Bezuka do te mjere da je on 12. listopada prošle godine zapucao kalašnjikovom po policajcima i zgradi Vlade na Markovu trgu.

Time će se ovih dana pozabaviti i Saborski odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku, koji je, znakovito, u preturbaciji. Naime, Sabor je prije raspuštanja imenovao Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a za predsjednika tog odbora, umjesto Nikše Vukasa iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. Formalna primopredaja dužnosti još nije obavljena, kao ni brifing o sigurnosnim standardima. Unatoč tome, Hajdaš Dončić će povući prve korake.

"Definitivno planiram sazvati sjednicu. Mislim da je Plenković pretjerao u svojim izjavama, ali to je samo moje političko mišljenje. DORH je izvan nadležnosti našeg Odbora, pa o njima neću govoriti, ali ne vjerujem da SOA-a i policija ne bi reagirali da postoje informacije o nekakvim potencijalnim terorističkim aktivnostima. Nije mi jasno zašto bi oni sve to ignorirali i time ugrozili nacionalnu sigurnost. Međutim, ne treba ipak isključiti mogućnost da je premijer u pravu i da on posjeduje određena saznanja o ovoj temi, koja policija i SOA odbijaju slijediti. Riječ je o vrlo ozbiljnim izjavama i stoga se mora utvrditi što je tu točno u pitanju. Kada predsjednik Vlade javno izrazi sumnju u rad policije i obavještajne službe, to se nikako ne smije zanemariti. Zato ću predložiti da se, naravno iza zatvorenih vrata, sasluša čelnike tih institucija. To je prvi korak, a u drugom možemo na sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost pozvati i premijera Plenkovića, kako bi nam dao neka dodatna pojašnjenja", rekao je Hajdaš Dončić za Novi list.

Plenković sumnjičav, Milanoviću je to ok

Smatra da će se time složiti i članovi Odbora iz redova HDZ-a, jer im je još više u interesu istražiti odgovornost sigurnosnih službi. Inače, Plenkoviću ovo nije prvi put da izražava skepsu u napadu na sjedište Vlade. U četvrtak je do kraja objasnio što zamjera Davoru Božinoviću, Zlati Hrvoj Šipek i Danielu Markiću. Smatra da oni stvari promatraju iz ograničene perspektive.

"Nema ni teoretske šanse da ja ne bih bio u pravu", konstatirao je premijer i zatražio da policija, DORH i SOA ozbiljnije prionu na istragu Bezukova terorističkoga čina, koji je završio ranjavanjem policajca i samoubojstvom. "Pričom za malu djecu" nazvao je dosadašnje nalaze po kojima ispada da je Bezuk djelovao samostalno. Te je nalaze, recimo, prihvatio predsjednik Zoran Milanović.

"Plenkovićeve su izjave zabrinjavajuće, sto posto su zabrinule i ravnatelja SOA-e, koji vrhunski radi svoj posao i za drugi mandat mi ga je Plenković predložio. Naše službe nisu uspjele ništa ustanoviti, bez obzira na Plenkovićev diktat. Nije samo problem što daje naredbe DORH-u, on je i Božinovića proglasio bezveznjakom, a taj se sto posto ubio da se nešto pronađe, ali ne može izmisliti", komentirao je Milanović u petak.

Detaljan DORH

Iz DORH-a su, pak, detaljno objasnili što su, zajedno s policijom, poduzeli u "opsežnom kriminalističkom istraživanju". Obavili su obavijesne razgovore s većim brojem građana, Bezukovom obitelji, kolegama s posla, prijateljima i poznanicima. Pretražili su kuću u kojoj je živio, kao i njegovo računalo, SIM kartice, prijenosni hard disk, USB stick i korisničke račune. Prikupili su i podatke o potencijalnim motivima i mogućim vezama s ljudima koji bi mogli imati veze s napadom na Banske dvore.

"Tijekom provođenja opisanih izvida prikupljeni podaci iz kojih bi proizlazilo da bi uz 22-godišnjeg osumnjičenika prilikom počinjenja kaznenog djela sudjelovale druge osobe u svojstvu pomagača ili poticatelja", stoji u priopćenju DORH-a iz srpnja ove godine, kojim premijer nije zadovoljan.