SABORSKE FOTELJE ZAMIJENIT ĆE LEŽALJKAMA: Tko će od političara ljeto provesti na plaži, a tko će na odmor s punicom?

Za domaće političare slijedi godišnji odmor pa je zanimljivo vidjeti gdje će oni provesti svoje ljetovanje. Dok je nekima i tijekom ljeta “rad, rad i samo rad” glavni moto, mnogi odlaze na more pa će ih se moći vidjeti na ruti od Istre pa do najjužnijih dijelova Dalmacije. HDZ-ov saborski zastupnik Željko Tušek ljeto će provesti na moru s obitelji te s roditeljima kako bi bili s unukom, pišu Vijesti.hr. SDP-ov Joško Klisović ljetuje sa širom obitelji pa će tako godišnji provesti i s roditeljima u Pirovcu i sa supruginim roditeljima u Primoštenu.

“U obitelji sam inače jako strog, non stop gasim svjetla u stanu, pazim na te stvari, previše sam discipliniran. Ali bit ću manje discipliniran na godišnjem odmoru i opustit ću se i manje ću gasiti svjetla”, kazao je Miro Kovač koji se skroz “smekša” tijekom ljetnog odmora. Dok neki prestaju s gašenjem svjetala na moru, drugi se pretvore u prave chefove pa tako Branko Bačić na ljetovanju često kuha. Kaže da mu je posebno drago kada se njegovoj unučici na Korčuli svidi ono što je skuhao. “To je moja specijalnost. Od pečenja, od lešadi, od popara do buzara”, priča Bačić.

Furio Radin, koji tvrdi da se kupa samo noću, ljeto će provesti u Puli. Ljubitelj mirnog ljetovanja je i SDP-ovac Arsen Bauk. On će pak tijekom ljeta pratiti sportska događanja jer kako kaže “nije sklon tulumarenju”. S obzirom na to da kaže “gdje je meni godišnji, još za sto godina!”, premijer Andrej Plenković o ljetovanju još uvijek može samo maštati. No, neki političari najavljuju da se neće brčkati u moru poput Milorada Pupovca iz SDSS-a ili mostovaca Mire Bulja i Nikole Grmoje. Oni tvrde da imaju terene i obveze.