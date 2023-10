Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, gostovala je u ponedjeljak u Net.hr-ovom intervjuu gdje je komentirala ogromni požar koji je prošli tjedan izbio u poduzeću Drava International u Osijeku. Zastupnica je prošlog petka i subote bila u Osijeku te je podijelila svoje dojmove s terena.

"U petak je bila nešto bolja situacija, no u subotu, vjerojatno zbog toga što je puhao jugozapadnjak, osjetilo se u zraku da nešto ne štima. Bili su neugodni mirisi", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekla je da to nije bio običan požar i da nije gorjelo neko raslinje ili makija. "Ovo je uistinu ekološka katastrofa. Gorjela je plastika, to je kao da gori nafta. Tu je prisutno štetnih plinova i kancerogenih tvari", rekla je, dodajući da je ovo nešto što je nezapamćeno na našim prostorima.

Čudi reakcija institucija

Ustvrdila je da tome treba pristupiti ozbiljno te da ju čudi reakcija institucija, a tu poglavito misli na Ravnateljstvo civilne zaštite, na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kod kojih do ponedjeljak nije bilo niti traga niti glasa. "Sve su prepustili lokalnim i regionalnim vlastima, a ovo je katastrofa na nacionalnoj razini", kazala je.

To je po njezinom mišljenju sramotno, uvredljivo i samo dokazuje kakav je pristup na toj nekoj nacionalnoj razini prema Slavoniji i Baranji. "Isti taj dan je onaj ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut trebao biti u Osijeku. Isti dan je držani tajnik iz kvote SDSS-a Mile Horvat u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja trebao biti u Osijeku", rekla je, dodajući da trebaju objasniti hrvatskoj javnosti što su oni preventivno radili da se tako nešto ne bi dogodilo, a trebali su jer su nadležni po svim zakonskim propisima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uistinu me čudi izjava ministra Filipovića da njegovo ministarstvo s tim nema veze. Mogu dozvoliti da je ministar Filipović relativno nov, mogu dozvoliti da je to jedno mega ministarstvo, ali on bi morao znati da je u sklopu njegovog ministarstva Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Pa ako oni nisu nadležni, ja postavljam pitanje tko je. Neka priupita svog državnog tajnika Milu Horvata jesu li oni nadležni, a nadležni su. Idite na njihove stranice - oni vode sve registre, tamo je apsolutno sve vezano za gospodarenje otpadom", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovoj tvrtki, vidimo da se skladištila plastika, na nekih više od 10000 hektara. I što je najvažnije, a nije dovoljno komunicirano u javnosti – to nije bila samo plastika iz RH. Ta tvrtka je uvozila plastiku iz cijeloga svijeta. A zamislite tko je zadužen za prekogranični promet otpada? Opet ta ista uprava u ministarstvu gospodarstva. Ako netko ima podatke što se događalo u Dravi International, onda je to ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja", ustvrdila je Vučemilović.

"Oni su itekako nadležni. I ne samo da se nitko nije pojavio nego se prave i blesavi pa kažu da se to njih ne tiče. Sramotno, uvredljivo, ne znam što reći. Mi Slavonci kao da smo tu uistinu zadnja rupa na svirali, takvo ponašanje svih nadležnih iz Zagreba je sramotno", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vučemilović je rekla da postoje dokumenti te da se ne može uvesti ništa pogotovo kada se radi o otpadu, a da to ne prati određena dokumentacija.

"Oni su imali dozvole ministarstva. Nešto se spekulira sa količinama, stvarno ne znam kolika je tamo količina. Pogledala sam u dozvolu za gospodarenje otpadom, u njoj vrlo jasno stoji da nikada ne smije biti više od 20 tisuća tona. No, ono što je meni interesantno i što mi je privuklo pozornost u toj dozvoli, stoji da je Ministarstvo pravosuđa 30.8. prošle godine izdalo uvjerenje da stranka nije osuđivana, a znamo da je tamo bilo incidenata i da su dignute dvije kaznene prijave. Što se s njima događa, tu informaciju nemamo, ali dozvolu župan nije mogla izdati bez tog uvjerenja Ministarstva pravosuđa, a oni su dali uvjerenje da je s njima sve u redu i da nema tu nikakvih postupaka", kaže, dodajući da joj je to najblaže rečeno, čudno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su sve nekakve situacije koje nisu baš tipične i uobičajene i ostavljaju prostor za sumnju za, sad ne želim špekulirati, ali da je tu bilo nekakvog pogodovanja sa strane određenih političkih struktura, to je jedini logičan zaključak koji se nameće", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče reakcije lokalne i regionalne samouprave, kaže da su se oni fokusirali na saniranje štete.

Objasnila je da je ta tvrtka reciklirala plastiku i ponovo radila jednokratnu plastiku i dizel gorivo od te prikupljene plastike. "Vi ne možete iskoristiti svu plastiku. Postoje neke vrste koje se ne mogu iskoristiti u procesu proizvodnje. Što su s tim radili, to isto treba vidjeti", rekla je.

Važeći zakonski okvir

Reakcija lokalnih i regionalnih vlasti je bila primjerena situaciji. Jesu li oni mogli raditi nešto preventivno, o tome je teško govoriti, smatra Vučemilović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako pogledate zakonski okvir, mi imamo na snazi Uredbu o sprječavanju velikih nesreća. Temeljem te uredbe, imate Ravnateljstvo civilne zaštite, ministarstvo unutarnjih poslova, ministarstvo gospodarstva i održivog razvoje koje na temelju određenih podataka onda rade, klasificiraju tvrtke jesu li one područje velikog rizika, može li se tu dogoditi neka velika nesreća ili ne. Niti jedna ta institucija ovu tvrtku nije prepoznala kao tempiranu ekološku bombu. Apsolutno niti jedna. Tu nisu rađeni koordinirani nadzori, tu nisu rađeni ti takozvani Seveso nadzori. Kada radite taj nadzor, onda se provjeravaju upravo mjere za sprječavanje velikih nesreća u postrojenjima poput ovoga. To ništa nije rađeno", rekla je.

Kaže da smo doznali koliko je nadzora radio Državni inspektorat – u svakom slučaju premalo. "Za tvrtku te veličine, taj broj nadzora koji su oni radili u zadnjih 4-5 godina je nedostatan", kazala je.

Na pitanje tko je kriv za ovu katastrofu, Vesna Vučemilović kaže da ako želimo ustanoviti tko je kriv, samo trebamo pročitati važeći zakonski okvir. "Nema tu neke velike dileme – imamo tri institucije koje nisu prepoznale da je Drava International tempirana ekološka bomba, a takvih imamo još po Hrvatskoj. To su Ravnateljstvo civilne zaštite, MUP i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Tu nema apsolutno nikakvog zbora, nadležnost je na njima. Tako stoji u Uredbi", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Članak 4. ove uredbe kaže da svi cventri za gospodarenje otpadom, a ovdje se gospodarilo otpadom, trebaju biti u sustavu Seveso nadzora. A onda je netko prihvatio podatke da ova tvrtka ne mora biti u takvom tipu nadzora, zato što ona navodno ima ispod 1 posto nekakvih dozvoljenih opasnih tvari. I oni nisu bili pod tom uredbom, a morali su biti. Netko ih je maknuo da oni ne budu pod tim pojačanim nadzorom. To je prva stvar", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Druga stvar - Zakon o zaštiti od požara je vrlo jasan. Članak 10, članak 36, 37, 38 Zakona o zaštiti od požara navodi samo vlasnika, odnosno onoga koji upravlja određenom građevinom, postrojenjem. Naši zakoni su vrlo jasni, samo je pitanje kako se primjenjuju. O tome sada bajati nekakve bajalice, kriv je ovaj, onaj, to služi samo politiziranju i samo tome da se zamuti voda i da se ne vidi prava odgovornost", ustvrdila je samorska zastupnica.

Cijeli intervju saborske zastupnice Vesne Vučemilović pogledajte na našem portalu.