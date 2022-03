Saborska oporba je složno utvrdila kako je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Nataša Tramišak - bivša. Kako drugačije objasniti packu premijera Andreja Plenkovića koju je ministrici uputio iz Bruxellesa zbog tvrdnji da je primala prijetnje zbog jednog natječaja sufinanciranog iz europskih fondova, a da ga nije o tome obavijestila.

"To su takve nebuloze da je meni to bilo bizarno čitati. A kasnije, kad sam sve ispitao i razgovarao s njim (savjetnikom Zvonimirom Savićem, op.a.) i s njom, s njim mi je sve jasno, s njom mi baš i nije jasno…“, poručio je Plenković iz Bruxellesa, a na pitanje ima li Tramišak i dalje njegovu potporu odgovorio: "Ovo u svakom slučaju nije dobro".

''Nisam zaista nikakvu potrebu imala da to komuniciram s ikim van svog kruga suradnika'', objasnila je u četvrtak Tramišak i potom se zavjetovala na šutnju, iako je i šef, u ovom slučaju premijer, također suradnik koji je o tome nešto ipak trebao znati.

Jasan znak

Oporbi je to bio jasan znak da još nešto ne štima u Vladi i da bi ministrica mogla i prije reda otići iz Banskih dvora. ''Zvuči kao da je bivša, dakle, u tom smjeru to ide. Vidjet ćemo što će biti i ima li Plenković više takvu kontrolu nad HDZ-om da to može provesti'', rekao je za RTL saborski zastupnik Nikola Grmoja, a s njim se složio i kolega iz oporbe Stephen Nikola Bartulica: ''Po prvoj reakciji premijera moglo bi se to zaključiti''.

Lijevi dio oporbe je pak spojio i tu "točkicu" sa slikom aferama obojene Plenkovićeve vlade. ''U ovom slučaju je on jučer napravio vrlo jaku odstupnicu od ministrice Tramišak. Svaki dan imamo neki novi slučaj koji potvrđuje da je ova Vlada propala'', ustvrdila je zastupnica Možemo!, Sandra Benčić, dok je Siniša Hajdaš Dončić dodao: ''Dugo nisam vidio veći spin i veći trash. Mislim da je ovo čisto peglanje političke štete. Mislim da je to nemoralno i da Andrej Plenković mora povući određene korake jer mu je pola vlade invalidno''.

Stidljiva podrška

Većina vladajuće koalicije zasad nije izustila ni slovo o povjerenju Nataši Tramišak. No, čini se da bi HSLS rado vidio novu rekonstrukciju Vlade. ''To je stav HSLS-a da će morati sigurno premijer osvježiti ekipu, morat će nešto, napraviti, ali to kad on odluči'', rekao je Dario Hrebak, predsjednik Kluba zastupnika HSLS-a.

HDZ-ovi ministri su, pak, poslovično suzdržani i neodređeni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović drži da je njegova kolegica trebala ranije reagirati i sve reći premijeru.

''Prijetnja se prijavljuje, upravo zato da bi svi pogotovo oni kojima je to posao, u ovom slučaju posao reagirala promptno'', komentirao je Božinović.

Jedini tko je stao na stranu ministrice Tramišak je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Josip Aladrović koji je iskazao "svoju podršku na osobnoj razini", vjerojatno zato što je i sam ulovljen s "prstima u pekmezu" zbog nezakonitih zapošljavanja.

Rekonstrukcija

Čak se ni predsjednik Zoran Milanović "ne bi štel mešati" u najnovija zbivanja na Markovu trgu, na kojemu je riječ "rekonstrukcija", i to ne u smislu obnove nakon potresa, sve korišteniji pojam.