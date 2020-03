SABORSKA OPORBA O ZAKONU KOJOM BI SE GRAĐANE PRATILO PUTEM MOBITELA: ‘To je neprihvatljivo, to je uvod u diktaturu’

Beljak je već kazao kako HSS na to neće pristati

Oporbeni saborski zastupnici izrazili su u srijedu mišljenje da bi svaku mjeru koja ograničava slobode građana Hrvatski sabor trebao donijeti dvotrećinskom većinom, pozivajući na oprez prilikom donošenja mjera koje se tiču ljudskih prava.

“Radi se o izvanrednom stanju i okolnostima i u takvoj situaciji mora se primjenjivati članak 17. Ustava da se ovakva mjera mora donijeto dvotrećinskom većinom”, izjavio je Peđa Grbin (SDP) komentirajući dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je na dnevnom redu Sabora, a kojim se predlaže omogućavanje praćenja osoba putem mobitela.

Traže glasanje dvotrećinskom većinom

“To nam je neprihvatljivo; neprihvatljivo je što ne postoje odredbe što se s tim podatcima čini nakon što mjera prođe, niti je predviđeno izvještavanje osobe”, kazao je Grbin u Saboru.

SDP će podržati tu mjeru ukoliko se prihvate ograničenja, ograničenje na osobe u samoizolaciji, vremensko ograničenja, obaviještavanje osoba, uništavanje podataka nakon isteka mjere i parlamentarni nadzor, poručio je.

Grbin ne vidi potrebu da se pritom traži mišljenje Ustavnog suda jer je, kaže, evidentno da su nastupile okolnosti za primjenu mjera iz članka 17. Ustava. “Međutim ako je to vladajućima nužno da bi se odlučili na primjenu članak 17., onda bolje išta nego ništa”, izjavio je.

Da je za mjere ograničavanja sloboda potrebna dvotrećinska većina Sabora smatra i čelnik HSS-a Krešo Beljak. Tvrdi da je prikupljanje informacija o osobama koje krše odluku o samoizolaciji, uvod u diktaturu.

‘Ovo je uvod u diktaturu’

“Ovo nema nikakvog smisla, ovo je uvod u diktaturu koja se pokušava na mala vrata uvesti u ovoj groznoj situaciji kada će ljudi pristati na sve. HSS na to neće pristati”, rekao je Beljak i pozvao vladajuće da razmisle o nekim drugim mjerama. “Ovo je uvod u Orwellovu 1984.”, ustvrdio je.

Beljak smatra i da samo zasjedanje Sabora nema smisla te da bi trebalo proglasiti izvanredno stanje pa da predsjednik RH i premijer zajednički dalje vode državu.

Nikola Grmoja (Most) naglašava da se Mosta zalaže za ljudske slobode i da su zato oprezi s ovakvim prijedlozima. „Policija to može kontrolirati, i to bi bilo puno bolje nego svim građanima ograničiti ljudska prava, treba biti jako oprezan”, rekao je Grmoja.

“Kriza je velika ali netko treba govoriti i u ime slobode”, dodao je.

‘To ne smije biti nekontrolirano praćenje građana’

Za izvanredno stanje Grmoja kaže da to još treba razmotriti, ali načelno smatra – kakva god bila kriza, Sabor mora zasjedati.

HNS predlaže da se s podatcima o kretanju postupa kao s klasificiranim podacima te jasno definiraju protokoli, te ljude obavijesti o nadzoru.

”Ovo ne smije biti nekontrolirano praćenje građana, to mora biti po jasnim pravilima i kontrolirano” , upozorio je Stjepan Čuraj (HNS). Smatra kako još nije došao trenutak za proglašenje izvanrednog stanja.