SABORSKA OPORBA NE ŠTEDI PLENKOVIĆA: ‘On sluša samo ono što želi čuti. Ismijavao je prijedloge liječnika’

Potpredsjednici saborskih Klubova zastupnika zeleno-lijevog bloka i SDP-a ustvrdili su nakon smjene petero stručnjaka iz Znanstvenog savjeta Vlade da se koronakrizom ne upravlja dobro te da je HDZ struku koristio kao ‘celofan za svoje političke odluke’

Potpredsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić istaknula je da već dva mjeseca upozoravaju da se krizom ne upravlja dobro te da nisu jedini jer su upozoravali i znanstvenici i liječnici, ali da premijer “sluša samo ono što želi čuti”.

“Upozorava se na to da nisu bile poduzete sve one mjere koje su bile potrebne da bi se zdravstvenom sustavu dala mogućnost da kakvu-takvu skrb pruži svim oboljelima od covida, ali da također može funkcionirati za sve druge bolesti, posebno maligne”, kazala je Benčić novinarima u Saboru. “Ništa od toga premijer Plenković nije htio čuti, dapače, ismijavao je prijedloge koje su dali i liječnici i mi iz Kluba zeleno-lijevog bloka. Sada, kada mu to isto poručuju članovi Znanstvenog savjeta, vjerojatno će ih zamijeniti jer je evidentno da premijer sluša samo ono što želi čuti, a kada dobije konfrontirajuća stajališta, s time s ne može nositi. Premijer ne želi uvažiti da ne može samo on ili članovi HDZ-a imati najbolje ideje kako se upravlja krizom”, poručila je Benčić.

Dodaje da su građane nedavno uvjeravali “da smo mi zapravo dobro jer je stanje svugdje loše”. “Istina, stanje je svugdje loše, ali neki dan je na listi Svjetske zdravstvene organizacije najugroženijih regija na prvih šest mjesta bile regije iz Hrvatske. Nije isto kako se upravlja krizom kod nas, a kako u nekim drugim zemljama. Posljedica toga je da svi oni koji žele upozoriti i dati neke drugačije prijedloge nisu dobrodošli”, zaključila je Benčić.

‘Raskorak između HDZ-a i zdrave logike’

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk ustvrdio je da je HDZ od početka pandemija koronavirusa struku koristio kao celofan za svoje političke odluke, a kada su znanstvenici izrazili svoj stav, Vlada ih se odlučila riješiti. “Od početka pandemije HDZ je takozvanu struku koristio kao PR ili celofan kako bi opravdao neke svoje odluke. Onog trenutka kada su počeli donositi čisto političke odluke, a počeli ih pravdati preko struke, krenula su i određena propitivanja i šumovi u komunikaciji. Sada, kada je situacija eskalirala i kada ljudi koji su u Znanstvenom savjetu očito više ne žele šutjeti nego javno izraziti svoj stav, onda je Vlada odlučila da će ih se riješiti”, izjavio je Bauk.

Raskorak između HDZ-a i zdrave logike i struke s jedne strane i političkih interesa s druge strane, kaže, postao je toliko velik da ljudi koji su tamo više nisu mogli o tome šutjeti. Ovo što se dogodilo u Znanstvenom savjetu samo je posljedica toga, smatra Bauk.

