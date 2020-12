SABORSKA OPORBA JE OGORČENA: ‘Rasprava o interpelaciji morala je biti u normalnom, a ne ‘porno’ terminu’

“Nije bilo u redu da se rasprava o tako važnoj temi vodi u kasnom noćnom terminu, ali dobro je da smo mi konstruktivno raspravljali i dobro je da je i ministar cijelo vrijeme bio nazočan”, rekla je Andreja Marić

“Nije bilo u redu da se rasprava o tako važnoj temi vodi u kasnom noćnom terminu, ali dobro je da smo mi konstruktivno raspravljali, da se puno toga reklo i dobro je da je i ministar cijelo vrijeme bio nazočan”, rekao je

Oporbeni zastupnici u petak su, nakon cjelonoćne rasprave o interpelaciji o radu Vlade tijekom koronakrize, ustvrdili da se rasprava o tako važnoj temi morala voditi u normalnom, a ne u ‘porno’ terminu, a Vladi su poručili da treba napraviti zaokret u rješavanju zdravstvene i ekonomske krize.

“Rasprava je trajala oko sedam sati i bilo je očekivano od vladajućih da hvale dosadašnji rad Vlade i Stožera, a nisu primijetili da ima problema u sustavu. Mi iz oporbe smo ujedinjeno pristupili problemu eskalacije epidemije. Ne možemo zatvarati oči pred postojećim problemima jer u nepunih četiri tjedna udvostručio se broj novooboljelih, a umrlih je dva i pol puta više i očito nešto ne štima”, kazala je SDP-ova Andreja Marić.

IZOLACIJA MOŽE TRAJATI I 20 DANA: Epidemiolog Bernard Kaić objasnio zašto se produljuje na toliko, ali i na koje simptome obavezno trebate pripaziti

Rasprava u ‘porno’ terminu

“Nije bilo u redu da se rasprava o tako važnoj temi vodi u kasnom noćnom terminu, ali dobro je da smo mi konstruktivno raspravljali, da se puno toga reklo i dobro je da je i ministar cijelo vrijeme bio nazočan, čuo kakvi su problemi na terenu i da nije sve baš divno i krasno. Vjerujem da je ministar nešto od toga ‘pokupio’ kao dobre savjete koji će se napokon i primijeniti”, odgovorila je na pitanje o raspravi u ‘porno’ terminu, kako su to oporbenjaci okarakterizirali.

Nikako nismo obezvrjeđivali dosadašnji rad ni Vlade ni Stožera jer u početku nitko nije mogao predvidjeti što će se događati od ožujka, međutim, nakon devet mjeseci i nakon što smo još u ljeto upozoravali da će doći drugi, jesenski val epidemije, smatramo da su se Vlada i Stožer trebali bolje pripremiti kako bi se zdravstveni sustav što bolje nosio s ovim izazovima, naglasila je.

ANONIMNE PRIJAVE: Radnici tvrde da ih tjeraju na posao iako imaju simptome, zabranjuju im javljanje kontakata; ‘Nekima je pozlilo’

Vrkljan: Zdravstvo nije polje za političko nadmetanje

Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta ocijenio je da je stanje u zdravstvenom sustavu i koronakriza jedna je od najvažnijih tema koja se u ovom trenutku može otvoriti. I vladajući i oporba javljali su se nebrojeno puta, a da nisu ništa kazali. Ja sam u raspravi rekao da ministru ne treba obrana dok postoji takva oporba, a da svoje zamoli da šute i onda je on siguran, objasnio je odmak svoje stranke i od vladajućih i od ostatka oporbe.

“Nisam potpisao prijedlog za interpelaciju zato što vjerojatno nisu smatrali da je Domovinski pokret pogodan da sudjeluje u toj priči, a to mi je bilo odlično jer sam imao slobodu da mogu objektivno govoriti o problemu. Rekao sam da oporba koja je predložila tu akciju u sedam sati nije izgovorila nijednu rečenicu u smislu poboljšanja situacije i općeg dobra, dok su se vladajući nadmetali tko će bolje braniti ministra, ali zdravstvo nije polje za političko nadmetanje”, smatra Vrkljan.

ĆORIĆ JE BIO U SUKOBU INTERESA, ALI PROLAZI BEZ SANKCIJA: Ministar dao glas vjenčanom kumu za ulazak u Upravu HEP-a

Reciklaža svega što se sluša

Po njemu, rasprava je bila reciklaža svega što slušaju već danima jer se nije čulo nijedno mišljenje ni od vladajućih ni od oporbe koje bi bilo u korist hrvatskog naroda.

Niz je, kaže, nekoordiniranih, netransparentnih obraćanja javnosti iza kojih se pojavljuje mnoštvo nesporazuma, dezinformacija ili poluinformacija. “To se mora zaustaviti jer je procjena ozbiljnih institucija da je Hrvatska došla tek do 50 posto i oboljelih i teških zdravstvenih posljedica za našu populaciju. Pretpostavke su da će u Hrvatskoj do ožujka biti od osam do deset tisuća smrtnih ishoda i na to trebamo pripremiti naše stanovništvo i netko mu treba početi govoriti istinu”, zaključuje Vrkljan.

Bulj: Vladajući žele oprati ruke

Za Mostova Miru Bulja katastrofalna je poruka da se o kovidkrizi raspravlja u kasnim noćnim satima, jer vladajući žele oprati ruke i zakazuju raspravu o toj prevažnoj temi dok građani spavaju.

“To je pilatovsko pranje ruku od problema koji zanimaju naše građane jer je riječ o zdravstvenoj i ekonomskoj krizi prouzročenoj epidemijom korone. Dogovor Plenković-Jandroković-Bačić mešetarenjem pokušavaju prikriti sve probleme koje imamo u zdravstvu, gospodarstvu i njihove mjere koje su izazvale brojne kontroverze u javnosti, a vidimo da je Hrvatska u vrhu po broju oboljelih i umrlih u odnosu na broj stanovnika”, istaknuo je.

PREBOLJELI STE COVID I NADATE SE POVRATKU NA NORMALNO? Ništa od toga…; Znanstvenik: ‘Pravila igre ista su za sve’; Evo što sada ipak smijete raditi

Mišljenja je da oporba, unatoč ideološkim razlikama, “dobro i jedinstveno radi na ključnim pitanjima, što je HDZ-u ogroman problem”. “Jer smo dosta složni na pitanjima značajnim za građane, osobito oko kovidkrize. Istina je da nije sva oporba bila na raspravi, ali veći je problem podvala Plenkovića i Jandrokovića koji su odlučili da se o tako značajnim temama raspravlja u pola noći. Shvatili su da je bolje tu temu ‘gurnuti’ sada prije Božića da im taj teret ne stoji na leđima i da to bude u jutarnjim satima kada ljudi spavaju”, kaže Bulj.

Bezobrazno ponašanje vladajućih

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista poručio je da je to važna tema o kojoj treba raspravljati u normalnijem, jutarnjem terminu. Ovako dobijemo koloplet nesuvislih radnji – dio oporbe ostaje do četiri sata u noći, a čemu to, a s druge strane imate bezobrazno ponašanje vladajućih koja tu temu stavlja u nenormalan termin jer je smiješno da raspravi o toj temi počinje u 21 sat, kratko je prokomentirao.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.