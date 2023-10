U utorak je održana sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika kojom je predsjedao predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Tema sjednice bio je dnevni red predstojeće sjednice Hrvatskoga sabora, posljednje ovog saziva.

“Raspravljat ćemo o zadnjem proračunu ovog mandata, ove većine, Vlade. Nakon toga tu je Zakon o hrvatskom jeziku, Zakon o ilegalnim migracijama, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Zakon o državnim nekretninama. Nekoliko je bitnih zakona i rasprava”, najavio je Jandroković na konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privremena selidba

Pred njima je obilan dnevni red, čak 185 točaka, ali Jandroković vjeruje da će solidnom dinamikom to brzo riješiti. Jandroković je rekao da su raspravljali i o prošlotjednom događaju – lupanju po stolovima.

“Bila je otvorena, dobra rasprava. Zaključili smo da je Poslovnik zastario, da ne odgovara vremenu. Dogovorili smo da ćemo osnovati radnu skupinu koja bi pripremila novi Poslovnik za novi saziv Sabora. Dogovorili smo ono što je najispravnije, da idući saziv krene raditi po novim uvjetima, po novim pravilima i s novim Poslovnikom”, govori Jandroković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Sabornici još uvijek tema oštećenja na klupama: Odakle tragovi na klupama koje su za vrijeme cirkusa zjapile prazne

Hrvatski sabor dobio je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Kroz mjesec dana ići će natječaj za izvođača radova, ti će radovi trajati dugo, morat ćemo tražiti novi prostor. Ići ćemo s javnim pozivom, tražimo prostor od minimalno 7000 kvadrata, koji ima i sobu za plenarnu sjednicu, plus stotinu soba, malo je takvih prostora, no to je zadaća Tajništva i vjerujem da će je ono uspješno obaviti”, rekao je Jandroković.