SVE JE ODLUČENO: Plenković potvrdio da se Sabor raspušta u ponedjeljak

I službeno je potvrđeno – Hrvatski sabor će biti raspušten već u ponedjeljak, što je prvi korak prema raspisivanju parlamentarnih izbora

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak, nakon sastanka s predstavnicima koalicijskih partnera, da će Hrvatski sabor biti raspušten u ponedjeljak, 18. svibnja.

Hrg nagovijestio ponedjeljak

Predsjednik HDS-a Branko Hrg izjavio je u četvrtak uoči sastanka koalicijskih partnera da ako se predstavnici parlamentarne većine usuglase oko prijepornih točaka, onda možemo očekivati prijedlog premijera Andreja Plenkovića za datumom raspuštanja Hrvatskog sabora.

“Ako su se svi partneri unutar koalicije uspjeli usuglasiti oko prijepornih točaka, onda možemo očekivati i prijedlog premijera za datum raspuštanja Sabora i eventualno datum održavanja izbora”, rekao je Hrg novinarima pred Banskim dvorima.

Kaže kako ne zna kada bi mogao biti raspušten Sabor, to je stvar koju premijer mora preuzeti na sebe. “Ako bi se usuglasili, to bi moglo biti čak i u ponedjeljak”, kazao je. Na pitanje žuri li HDZ s izborima, Hrg je kazao da parlamentarna većina i vodeća stranka u njoj uvijek ima mogućnost određivanja datuma izbora u izbornoj godini.

“To je legitimno pravo i ne treba ga drugačije gledati. Budimo svjesni da epidemiolozi i ljudi iz struke najavljuju da bi se najesen mogao vratiti koronavirus”, kaže Hrg. Na pitanje je li mu svejedno kada bi se održali izbori, Hrg kaže – apsolutno da.

“Znamo da je prijepor zakon o gradu Zagrebu, nadam se da će partneri unutar sebe to usuglasiti. To je prijepor između gospodina Bandića i HNS-a. Vjerujem da je premijer dobro napravio kada je to prerezao”, smatra Hrg.

HNS samostalno na izbore

Hrvatska narodna stranka (HNS) izaći će samostalno na izbore koji su potrebni čim prije, ocijenio je u četvrtak predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

“Važno je da na izbore idemo čim prije jer gospodarstvo ne može čekati, a građanima treba dati pravo da izaberu tko će ih voditi iduće četiri godine. O izlasku na izbore očekujem suglasje u čitavom Saboru”, rekao je Vrdoljak uoči sastanka koalicijskih partnera.

Upitan za prijepore HNS-a sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem u vezi s Zakonom o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice, Vrdoljak je kazao da je na taj zakon bilo puno primjedbi koalicijskih partnera, oporbe i Grada Zagreba.

“Nisam vidio da je itko drugi dao neki drugi prijedlog. Mi iz HNS-a u takvoj atmosferi imamo već gotov prijedlog zakona. Želja nam je bila čim prije izaći građanima u susret, ali ako je bilo puno prijepora onda će taj prijedlog zakona proći javnu raspravu”, rekao je.

Komentirajući loše rezultate koje je ostvario HNS u nedavnim ispitivanjima javnog mnijenja, Vrdoljak je rekao da je HNS spreman za izbore na koje će stranka izaći samostalno.

“Na predstojećim izborima će se birati hoće li idući premijer biti Andrej Plenković (HDZ) ili Davor Bernardić (SDP). Ali bit će i drugi izbori na kojima će se vidjeti koja će opcija nad Plenkovićem i Bernardićem držati oko. U ovom mandatu je to bio HNS, a u idućem bi to mogli biti populisti ili suverenisti iz Škorine ekipe ili građansko-liberalni centar i HNS”, zaključio je Vrdoljak.

