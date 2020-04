SABOR RAD NASTAVLJA OPORBENIM PRIJEDLOZIMA: Most traži da se blokiranima osiguraju kartice za podizanje gotovine

Na taj bi se način, objašnjava Most, izbjeglo da građani za vrijeme epidemije odlaze u poslovnice banaka i pošte i tamo podižu novac, smanjio bi se broj socijalnih kontakata i spriječilo moguće širenje zaraze

Hrvatski sabor, koji u srijedu nastavlja rad, ovaj je tjedan planirao raspraviti 16 akata, od kojih su 11 zakoni koje je predložila oporba.

Glavninu, odnosno njih devet, koje su predložili Božo Petrov i njegov Most, nastojeći pomoći građanima i gospodarstvu pogođenima epidemijom koronavurisa, zastupnici će raspraviti sutra.

Kroz dopune Ovršnog zakona Petrov predlaže da se od ovrhe izuzmu sredstva potpore namijenjena očuvanju radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom. Predlaže i da se uvede privremeni moratorij na ovrhe izuzevši ovrhe radi ostvarivanja zakonskog uzdržavanja i naknade štete uzrokovane kaznenim djelom.

Zauzeo se da se izmjeni nekoliko poreznih zakona, među njima i Opći porezni zakon te omogući otpis dospjelih poreznih obveza koji bi obveznike s poteškoćama u poslovanju doveo u poziciju koja bi im omogućila bolju likvidnost i veće šanse za nastavak poslovanja.

Most je, uz to, od Sabora zatražio da zaključkom obveže Vladu da, sa nadležnim tijelima, blokiranim građanima osigura korištenje bankovnih kartica za podizanje gotovine, a što po postojećim zakonima ne mogu. Na taj bi se način, objašnjava Most, izbjeglo da građani za vrijeme epidemije odlaze u poslovnice banaka i pošte i tamo podižu novac, smanjio bi se broj socijalnih kontakata i spriječilo moguće širenje zaraze.

Vlada predložila produljenje dozvole boravka za strance

Zbog smanjenja socijalnih kontakata u policijskim postajama koje provode upravne postupke, Vlada je od Sabora zatražila da hitno dopuni dva zakona i tako strancima produlji važenje dozvola boravka do 30 dana od dana prestanka epidemije.

Radi se o dopunama zakona o strancima i o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Na važećem boravku u Hrvatskoj trenutno je oko 66.600 državljana trećih zemalja, te 12.500 državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji.

Dopunama Zakona o strancima omogućilo bi se državljanima trećih zemalja da za trajanja epidemije koriste izdane dozvole boravka, a radi nastavka nesmetanog boravka i rada u Hrvatskoj.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pojasnio je da radnje u upravnom postupku, koje su stranci dužni pokrenuti, mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. To se, primjerice, odnosi na podnošenje zahtjeva za produženje odobrenja privremenog boravka, zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (iskaznice), zahtjeva za zamjenu dozvole boravka zbog proteka roka važenja, zbog promjene podatka, oštećenja ili dotrajalosti dozvole boravka itd.

Slična je zakonska odredba vezana je i uz Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Sabor će prvi radni dan u tjednu početi uobičajenim iznošenjem stajališta na slobodne teme.

