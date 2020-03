SABOR POČEO SA ZASJEDANJEM: Kod zastupnika dominiraju teme o koronavirusu i očekivanoj migrantskoj krizi

Riječ je o povećanju od 41, 6 posto, a roditelji čija je plaća veća od tog iznosa nemaju razlog za slavlje jer im to tada znači smanjenje prihoda u drugih šest mjeseci

Danas će u nastavku sjednice Hrvatskog sabora zastupnici raspravljati o Vladinom prijedlogu koji glasi: od 1. travnja rodiljne i roditeljske potpore za drugih šest mjeseci djetetova života trebaju biti veće, prenosi HRT.

Rodiljna potpora za zaposlene ili samozaposlene roditelje bi u prvih šest mjeseci jednaka punoj plaći, no u idućih šest, u slučaju da dopust koriste oba roditelja, naknada staje na 3.991 kuni. Vladin prijedlog jest da se od 1. travnja taj iznos poveća za 1.663 kune pa bi tada iznosio 5.654 kuna. To bi bilo povećanje od 41, 6 posto, a roditelji čija je plaća veća od tog iznosa nemaju razlog za slavlje jer im to tada znači smanjenje prihoda u drugih šest mjeseci.

Kako javlja HRT, Sabor će raspraviti i dva zakonska prijedloga koje je predložila oporba i to zastupnici Miro Bulj iz Mosta i Ivan Pernar iz Stranke Ivana Pernara.

Zasjedanje popraćeno temom migrantske krize i koronavirusa

Na početku zasjedanja uslijedili su slobodni govori pa je tako Goran Beus Richembergh iz Glasa govorio o riziku koji se javlja u vrijeme koronavirusa i pokrivanju troškova za vrijeme izolacije.

Osobe koje su boravile u zonama visokog rizika od zaraze koronavirusom dužne su same prijaviti nadležnom liječniku ili sanitarnoj službi boravak u takvim zonama i njima se određuje karantena, odnosno izolacija od dva tjedna za što dobivaju naknadu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u maksimalnom iznosu od 2100 kuna. Za razliku od regularnog bolovanja gdje do 40 prvih dana pokriva poslodavac u ovom slučaju troškove pokriva HZZO. Maksimalni limit te naknade je 4200 kuna mjesečno, što znači da za dva tjedna karantene slijedi naknada od 2100 kuna, istaknuo je Richembergh tijekom stanke za slobodno iznošenje stajališta.

Pozvao je zdravstvene vlasti i HZZO da se nađe fleksibilno rješenje kako ne bismo došli u situaciju da ljudi zbog financijskih razloga ne prijavljuju boravak u područjima visokog rizika.

Mnogim ljudima koji imaju puno veće plaće to je neisplativo i upozoravamo da dobar dio građana koji je boravio u visokorozičnim zonama neće prijaviti svoj boravak jer se boje da će izgubiti prihode, poručio je Riechembergh.

Hrvoje Zekanović govorio je u ime Hrvatskih suverenista pa se osvrnuo na migrantsku krizu. U ime Nezavisne liste mladih obratio se Tomislav Panenić i nastavio je govoriti o koronavirusu i o djeci koja trebaju ići na razna školska putovanja.

U ime SDSS-a govorio je Milorad Pupovac koji je komentirao utakmicu Dinama i Rijeke kada su navijači počeli s veličanjem NDH. Ivan Pernar također je govorio o dolasku migranata te optužio medije da lažu o tome. Gordan Maras obratio se u ime SDP-a pa je komentirao stanje u odgojno – obrazovnim ustanovama u kojima vlada nedostatak osnovnih higijenskih potrepština. Silvano Hrelja govorio je u ime HSU-a o stavu javnosti prema saborskim zastupnicima pa je objasnio što je sve HSU napravio.

HNS-ovac Stjepan Čuraj osvrnuo se na razinu sigurnosti i humanosti u EU, u kontekstu najave nove migrantske krize. Branko Bačić govorio je u ime HDZ-a o krizi u EU i to oko koronavirusa i migrantske krize. Kazao je da se “naša Vlada za sada dobro nosi s obje krize”, prenosi HRT.