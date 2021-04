SABOR ODLUČUJE O 49,1 MILIJARDI KUNA: Glasovanjem u podne dat će svoje mišljenje o Nacionalnom planu oporavka

Hrvatski će sabor, između ostaloga, u petak glasovati i o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. godine teškom 49,1 milijardu kuna

Hrvatski sabor u petak će glasovati o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) Republike Hrvatske od 2021. do 2026. godine, Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Izvješću o korištenju EU fondova u 2019. i 2020. te Izvješće o stanju u prostoru u 2019.

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) do 2026. godine su prijedlozi projekata u šest područja ukupne vrijednosti 49,1 milijardi kuna. Temeljne su mu komponente: gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada i socijalna zaštita te zdravstvo. Uz ta područja, je i inicijativa “obnova zgrada“. U okviru tih komponenti su 22 tematske potkomponente u kojima se pobrojane specifične reforme i investicijske potrebe.

Od 49,1 milijarde kuna vrijednosti projekata predloženih u Planu, na gospodarstvo se odnosi 54 posto tražene alokacije NPOO-a. Projektima u obrazovanju, znanosti i istraživanju namijenjeno je 15 posto (7, 5 milijardi), za javnu upravu, pravosuđe i državnu imovinu 10 posto (4,8 milijardi), za tržište rada i socijalnu zaštitu četiri posto (2,1 milijarda), na zdravstvo devet posto (2,6 milijardi), na obnovu zgrada 12 posto alokacije (5,9 milijarde kuna).

Izrada i dostava Plana Europskoj komisiji uvjet je za korištenje sredstava iz EU-ova Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) od 2021. do 2023. Hrvatskoj su, u okviru tog Mehanizma, na raspolaganju bespovratne 6,3 milijarde eura (47,5 milijardi kuna), uz još 3,6 milijardi eura (27, 1 milijardi kuna) zajmova.

Više smo dobili iz EU nego što smo uplatili

Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o zaštiti novčarskih institucija propisuje se suvremeni način zaštite bankomata usmjeren na zaštitu novca. Mjerom uvođenja sustava zaštite koji po neovlaštenom prodoru u sef bankomata uništava novčanice i čini ih neuporabljivim postići će se efekt odvraćanja počinitelja i otežavanja počinjenja kaznenih djela teških krađa.

Izmjenama Zakona o dentalnoj medicini dentalnim higijeničarima će se omogućiti pristup tržištu rada. Time će se pridonijeti zaštiti oralnog zdravlja i povećanju kvalitete zdravstvenih usluga. U opisu poslova dentalnog higijeničara bili bi priprema pacijenata za pregled, upoznavanje s preventivom oralnog zdravlja, izbjeljivanje zubi i ostali pomoćni poslovi prema uputama doktora dentalne medicine.

Glasovat će se o i četiri izvješća o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU u prošloj i pretprošloj godini. Prema podacima Ministarstva financija, Hrvatska je od pristupanja Uniji do 30. lipnja 2020. uplatila u europski proračun oko 24 milijarde kuna, dok joj je iz njega uplaćeno 6,6 milijardi eura, odnosno oko 50 milijardi kuna. U okviru fondova i programa obuhvaćenih Izvješćem u državni je proračun od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. uplaćena milijarda eura, odnosno 7,6 milijardi kuna. Također će se glasovati i o Izvješću o stanju u prostoru Republike Hrvatske od 2013. do 2019., koje pokazuje da odumiru naselja u pograničnim i brdsko-planinskim područjima, a koncentriraju se u središnjoj Hrvatskoj i Zagrebu.

Bit će riječi i o javnoj nabavi

Zastupnici će glasovati i o Godišnjem izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U 2019. Komisija je u radu imala 1.365 žalbenih predmeta, od kojih je 1.209 bilo novo zaprimljenih, što je 3,3 posto više u odnosu na godinu prije.

Najveći broj žalbi odnosio se na fazu odluke o odabiru (66 posto), no nastavljen je trend velikog broja žalbi na dokumentaciju o nabavi (32 posto), što se velikim dijelom može pripisati jedinstvenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000 kuna, neovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave. Glasovanje je predviđeno u podne.

