SABOR OBILJEŽIO DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: Jandroković osudio režim NDH, ali je preskočio pitanje o zabrani ustaškog pokliča

Hrvatski sabor je minutom šutnje obilježio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, no njegov predsjednik Gordan Jandroković nije decidirano odgovorio hoće li podržati zabranu ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’

Minutom šutnje Hrvatski sabor u srijedu je, na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, odao počast svim njegovim žrtvama, a predsjednik Gordan Jandroković poručio je kako je obaveza svih prema svim žrtvama holokausta da ih nikad ne zaboravimo i ne iznevjerimo. “Pozivam vas da odamo počast svim žrtvama holokausta kako se ti strašni zločini više nikad ne bi ponovili”, rekao je zastupnicima predsjednik Sabora poručivši kako je obveza svih nikada zaboraviti i nikada iznevjeriti žrtve.

Podsjetio je da je na današnji dan prije 76 godina oslobođen Auschwitz, zloglasno mjesto koje simbolizira i sva druga mjesta na kojima je izvršen genocid nad šest milijuna pripadnika židovskog naroda, ali i sustavno istrebljivanje drugih neželjenih skupina, čiji je jedini grijeh bio to što nisu bili pripadnici tzv. arijevske rase.

“Nažalost, Auschwitz nas podsjeća i na logore poput Jasenovca i Stare Gradiške, gdje su tijekom zločinačkog režima NDH brojni nevini ljudi – Židovi, Romi, Srbi, ali i Hrvati – deportirani, mučeni i ubijani. No, uvijek je važno naglasiti da je većina hrvatskog naroda ustala protiv takve fašističke politike i svrstala se na stranu pobjednika u Drugom svjetskom ratu”, naglasio je Jandroković.

DANAS JE MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: Najveće zlo koje se dogodilo u povijesti čovječanstva

Nečovječnost i zlo holokausta

Međunarodni dan, koji su Ujedinjeni narodi proglasili 2005. godine, podsjeća nas na nečovječnost i zlo holokausta – planirano istrebljenje čitavog židovskog naroda, rekao je Jandroković, ističući kako je cilj koji je osmišljen i provođen doveo u pitanje smisao postojanja ljudskog bića i poljuljao sam temelj naše čovječnosti. “Na današnji dan, sjećamo se šest milijuna nevino stradalih ljudi, ali odajemo počast i svim preživjelima i njihovim obiteljima, koji i danas svjedoče što je holokaust, koje su njegove posljedice i koje lekcije možemo iz njega naučiti”, rekao je.

Naglasio je i kako većina njih u svojim svjedočanstvima, na upit što im je, osim smrti i mučenja, bilo najgore tijekom tog nehumanog razdoblja, odgovaraju – poniženje. Jer nisu imali imena, nisu postojali kao ljudska bića, već su bili tetovirani broj na ruci koji treba eliminirati. “Stoga je naša obaveza prema svim žrtvama holokausta da ih nikad ne zaboravimo i ne iznevjerimo”, istaknuo je predsjednik Sabora i poručio kako ćemo to učiniti samo ako izvučemo pouke iz te strašne prošlosti i spriječimo da se ona ponovo dogodi.

Naglasio je i kako nas holokaust mora podsjećati da je “uvijek moguće ono što je nezamislivo“, te kako nas povijest holokausta uči da svaki pojedinac, u dobru i zlu, ima više moći nego što misli. Da je tome tako, svjedoče i Pravednici među narodima, među njima i 120 hrabrih ljudi iz Hrvatske. “Oni su dokaz da moralna snaga i osobna savjest mogu prevladati”, kazao je. Predsjednik Sabora upozorava kako je povijest holokausta itekako relevantna za današnje doba.

Živimo, kazao je, u vremenu neviđenih brzih promjena, a povijest nas je naučila da su društva posebno ranjiva u vrijeme brzih promjena i kriza. Naglasio je kako u današnjem ranjivom demokratskom ozračju, moramo ostati privrženi povijesnoj istini te osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja holokausta i njegovog politiziranja i stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.

“Tom kolektivnom spoznajom suzbit ćemo zlo, mržnju, predrasude, neprijateljstvo i ravnodušnost – iz kojih proizlaze mnogi oblici radikalnog ponašanja različitih političkih denominacija”, istaknuo je predsjednik Sabora, poručivši kako tome moramo učiti mlađe naraštaje.

BANDIĆ: Zagreb je grad heroj, a Hrvatska antifašistička zemlja; Domovinski rat je kruna slobodne Hrvatske

MILOŠEVIĆ: ‘Dužnost nam je podsjećati na slobodu i jednakost svih ljudi’; ‘Ubijanje ‘drugih i drugačijih’ nije se događalo negdje daleko’

Osudio režim NDH, ali ne i ZDS

Prošle godine, Sabor je usvojio Radnu definiciju antisemitizma, pozivam vas stoga da promičemo i osnažujemo svakodnevno njezina temeljna načela i vrijednosti, rekao je predsjednik Sabora Jandroković, ali nije konkretno odgovorio na pitanje hoće li HDZ podržati inicijativu Židovske općine o zabrani ustaškog pozdrava ZDS poručivši da treba razdijeliti veličanje NDH od oznake postrojbe u Domovinskom ratu.

Jandroković je nakon obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta na Mirogoju osudio zločinački režim NDH i sve zločine koji su se događali u to vrijeme, no što se HOS-ovog znakovlja tiče, ne misli da oni koji na obljetnicama nose to znakovlje podržavaju ustaški režim i NDH, “iako ima i takvih”. Slaže se da svaki oblik bilo kakvog slavljenja ustaškog režima treba zakonom regulirati i zabraniti.

“Radi se o osjetljivom pitanju i bilo bi dobro da pronađemo konsenzus kako se na to referirati”, rekao je Jandroković ustvrdivši da imamo dobru polaznu osnovu, a to je preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću koje je osnovala Vlada. “Treba razdijeliti ono što je slavljenje i veličanje NDH od onog što je oznaka postrojbe koja je sudjelovala u Domovinskom ratu. Kada se na komemoracijama prisjećamo mladih ljudi koji su poginuli pod tim oznakama ne slavi se tu NDH, već iskazuje poštovanje prema žrtvi za Hrvatsku”, ustvrdio je Jandroković.

Rekao je da je ovdje problematika specifična jer se odnosi na Domovinski rat i vojnike poginule pod znakovljem HOS-a. “Onaj koji povezuje znakovlje iz Domovinskog rata s NDH griješi i to trebamo sankcionirati”, poručio je, dodavši da kroz dijalog trebamo doći do rješenja koje će jasno učiniti razliku između slavljenja NDH i iskazivanja poštovanja prema mladim vojnicima koji su pod tom oznakom ginuli.

MILANOVIĆ ZAMOLIO HOS-OVCE: ‘Ne radite to više, taj pozdrav je nacistički’; Komentirao i Tušekovu snimku: ‘Dobro je da ljudi ovo vide’

KRAUS O ZABRANI USTAŠKIH SIMBOLA: ‘Treba konačno riješiti pitanje o kojem se razgovara već godinama’